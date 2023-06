Soundbar geschenkt: Philips Ambilight OLED-TV mit Gratis-Extra im Wert von fast 500 Euro

Mega-Deal bei MediaMarkt: Bis zum 19. Juni bekommst du beim Kauf eines 55 Zoll großen Philips 4K-Fernsehers eine passende Soundbar der Marke im Wert von fast 500 Euro geschenkt! Während der OLED-TV mit der tollen Ambilight Technologie sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hz zu überzeugen weiß, punktet die Soundbar insbesondere mit Dolby Atmos. So bekommst du für 1.399 Euro auf einen Schlag ein optimales Heimkino-Setup.

Flüssige Bilder in IMAX-Qualität: Das macht diesen Philips Ambilight OLED-TV so besonders

Teil des Bundles für 1.399 Euro ist dabei der 55 Zoll große Philips 55OLED837/12 OLED-TV mit vierseitigem Ambilight. Diese Technologie von Philips sorgt über rückseitig am TV verbaute farbige LEDs für ein noch besseres Fernseh-Erlebnis, indem sich die Farben dem Geschehen auf dem Bildschirm anpassen. Gleichzeitig kann so auch das TV-Bild nochmals optisch vergrößert werden. Eine tolle Technologie – optimal für den nächsten Filmabend. Passend dazu ist der 4K-Fernseher für alle Kinoliebhaber ebenfalls IMAX Enhanced-zertifiziert. Dies bedeutet, dass du dir mit dem Gerät die volle Wirkung von IMAX Enhanced-Filmen in deine Wohnung holst. Gleichzeitig sorgt die verbaute P5 Picture Engine mit einer KI für möglichst lebensechte Kontraste und Farben.

Filmfans sollten an dem OLED-TV also bereits ihre Freude haben, doch wie steht es um die Gamer? An die hat Philips ebenso gedacht! So verfügt der 4K-Fernseher über eine Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz, wodurch selbst hektische Szenen stets ruckelfrei über den Bildschirm laufen. Zudem unterstützt das Gerät selbstverständlich die gängigen HDR-Formate rund um HDR10+ sowie HLG und kann in Sachen Sound mit Dolby Atmos überzeugen. Bei den Anschlüssen setzt Philips auf gleich vier HDMI-Stecker, drei USB-Slots sowie einen digitalen Audioausgang. Hinzu kommt ebenso ein Triple Tuner und ein CI+-Modul. Über LAN oder WLAN verbindest du den OLED zudem mit dem Internet und greifst so auf deine Lieblings-Apps zu. Besonders cool: Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich eine Tastatur, was die Suche nach Filmen und Serien auf Streamingplattformen wie Netflix deutlich erleichtert.

Das kann die gratis Soundbar im Wert von fast 500 Euro

Passend zum neuen OLED-TV bekommst du hier aber noch die Philips TAB8905 Soundbar samt drahtlosem Subwoofer umsonst dazu. Das Gerät liefert dir 3.1.2 Sound mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. In Kombination mit Dolby Atmos, welches die Soundbar ebenso wie der Fernseher unterstützt, hebst du das Audio-Erlebnis in deinem Wohnzimmer direkt auf ein ganz anderes Level. Bei den Anschlüssen stehen dir neben den insgesamt drei HDMI Ein- und Ausgängen noch ein AUX-Stecker sowie ein digitaler Audioeingang zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät über DTS Play-Fi Multiroom fähig und kann selbstverständlich auch via Bluetooth mit deinem Smartphone gesteuert werden.

Hierbei handelt es sich also ganz offensichtlich nicht nur um eine nette Beigabe, sondern um eine hochwertige Sound-Aufwertung für den Philips OLED-TV. Das zeigt auch ein Blick auf das Preisschild: Im Netz kostet die Soundbar aktuell nämlich fast 500 Euro, im Bundle bei MediaMarkt gibt’s sie hingegen komplett umsonst.

Preis-Check: So gut ist der Deal wirklich

Werfen wir zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf den Preis selbst. Für 1.399 Euro bekommst du bei dem Bundle den Philips OLED-TV samt Soundbar. Laut idealo lag der absolute Tiefstpreis für den Fernseher einst bei 1.099 Euro, während die Soundbar nie unter 355 Euro gefallen ist. Wenn man die beiden Tiefstpreise addiert, ergibt dies einen Betrag von 1.454 Euro. MediaMarkt schlägt diese Summe mit dem Bundle-Preis von 1.399 Euro eindeutig! Wenn du also sowohl einen hochwertigen Fernseher, als auch eine Soundbar suchst, ist dies ein Spitzen-Deal. Doch aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 19. Juni.