Sony Xperia 1 III: Top-Smartphone mit Kopfhörern im super Spar-Angebot

Wenn du noch auf der Suche nach einem tollen Smartphone bist und auch gute Bluetooth-Kopfhörer gebrauchen kannst, solltest du dir das aktuelle Angebot von Saturn auf keinen Fall entgehen lassen. Dort gibt es jetzt nämlich das Sony Xperia 1 III KIT im Bundle mit den Sony WH-H910N Bluetooth-Kopfhörern für unschlagbare 777 Euro.

Sony Xperia 1 III & Bluetooth-Kopfhörer im Überblick

Mit seinem 6,5 Zoll großen 4K HDR-OLED Display liefert das Sony Xperia 1 III vor allem in Sachen Bildschirm ordentlich ab. Dabei bist du nicht nur fürs Streamen unterwegs perfekt ausgestattet. Dank der 120-Hz-Bildfrequenzrate und einer 240-Hz-Touch-Scanning-Rate ist auch Gaming auf dem Handy kein Problem. Dabei helfen auf jeden Fall auch die 12 GB Arbeitsspeicher, während du dank der 256 GB Speicherplatz auch stets Platz für deine Lieblingsspiele und –Filme haben solltest. Für Hobbyfotografen sind hingegen sicherlich die drei von Zeiss zertifizierten 12-Megapixel-Kameras interessant.

Die Sony WH-H910N Bluetooth-Kopfhörer sind ebenfalls Teil des Angebots und sollten definitiv nicht außer Acht gelassen werden. Neben dem offensichtlichen Vorteil, dass du dank der Bluetooth-Funktion keine Angst vor Kabelsalat haben musst, überzeugen die Kopfhörer beispielsweise auch mit High-Resolution Audio sowie dem Ambient Sound Modus. Bei Letzterem soll durch eine kontinuierliche Analyse der Umgebungsgeräusche für eine bestmögliche Geräuschreduzierung gesorgt werden. Die Akkulaufzeit von rund 35 Stunden macht die Bluetooth-Kopfhörer dabei auch für Reisen zu einem perfekten Begleiter.

Bundle-Preis von 777 Euro – Ein guter Deal?

Das Bundle aus dem Xperia 1 III und den Bluetooth-Kopfhörern kostet bei Saturn lediglich 777 Euro. Das sind ganze 40 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP von 1.299 Euro. Und auch bei genauerem Hinsehen überzeugt das Angebot: So kostet alleine das Sony Xperia 1 III aktuell bereits mindestens 769 Euro – und da fehlen natürlich noch die Kopfhörer. Wenn du also sowohl ein neues Smartphone als auch Kopfhörer gebrauchen kannst, schau dir das Angebot auf jeden Fall mal an.