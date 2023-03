Sony Over-Ears mit Noise Cancelling im Preissturz: Hier kosten sie nur noch 99 Euro

Mit den Bluetooth-Kopfhörern Sony WH-CH720N blendest du störende Geräusche aus deiner Umgebung aus und kannst deine Lieblingsmusik voll und ganz genießen. Neben komfortablen Ohrmuscheln punkten die kabellosen Kopfhörer außerdem mit einer langen Akkulaufzeit und integrierter Sprachsteuerung. So gut ist der aktuelle Deal bei Otto, der laut Angaben auf der Shop-Website noch bis Dienstag (7.3.) läuft.

Sony Bluetooth-Kopfhörer zum Tiefstpreis: Der Deal im Check

Schauen wir uns zunächst den Preisverlauf sowie Angebote anderer Anbieter an. Hier lässt sich schnell erkennen: Seit dem ersten März rauschten die Kosten für die schicken Over-Ears rasant nach unten. Zuvor gab es die Sony WH-CH720N laut der Preishistorie bei idealo.de noch nie unter 149 Euro. Für jetzt 50 Euro weniger machst du daher ein echtes Schnäppchen. Und auch der Blick auf andere Shops und Händler zeigt, dass der Sprung groß ist – denn der nächst günstigste Anbieter möchte noch immer knapp 150 Euro für die Kopfhörer haben.

Einziger kleiner Kritikpunkt: Laut Angaben des Shops bekommst du das Produkt erst in circa zwei Wochen geliefert. Das scheint aber kein Problem von Otto zu sein, da auch bei anderen Anbietern Hinweise stehen, dass die Lieferung etwas länger dauert.

Highlights der Sony WH-CH720N

Aber was kannst du nun von den kabellosen Sony-Kopfhörern erwarten? Der Hersteller wirbt mit einer bequemen Passform und einem leichten Gewicht, welche für einen hohen Komfort auch bei längerer Tragedauer sorgen soll. Das ist aber nicht nur auf die Passform begrenzt – auch der Akku ermöglicht mit bis zu 35 Stunden Laufzeit einen langen Hörgenuss am Stück. Die Angabe bezieht sich bereits auf eingeschaltetes Noise Cancelling, die Laufzeit verkürzt sich also nicht, wenn du die Umgebungsgeräusche ausblendest.

Darüber hinaus sollen die Sony WH-CH720N unter anderem dank DSEE einen kristallklaren und ausgewogenen Klang liefern – sowohl bei der Wiedergabe von Musik als auch von Stimmen in Podcasts, Filmen oder bei Telefonaten. Bei letzteren sorgt zudem eine Windgeräuschunterdrückung für gut verständliche und natürliche Gespräche. In der dazugehörigen App kannst du zudem am Bass und sonstigen Sound-Einstellungen nach Belieben schrauben. Cool ist außerdem die integrierte Sprachsteuerung via Google Assistant, Alexa oder Siri. Weiterhin verbindest du dich per Bluetooth 5.2 ruckelfrei mit Smartphone, Tablet und Co. Und dank Bluetooth Multipoint Connection lassen sich zwei Geräte komfortabel gleichzeitig mit den Ohrhörern verbinden.