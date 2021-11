Testsieger-Kopfhörer von Sony zum halben Preis: Dieser Deal gilt nur noch heute

Die Over-Ear-Kopfhörer Sony WH1000-XM3 sind bei MediaMarkt um satte 52 Prozent reduziert. Während Sony selbst noch auf der Preisempfehlung von satten 379 Euro beharrt, reduziert der Elektronikhändler die Kopfhörer am Cyber Monday auf 179 Euro. Das ist klarer aktueller Bestpreis. Die Kopfhörer aus Sonys WH1000-Serie stammen aus dem Jahr 2020. Die 2021er-Version XM4 ist derzeit noch knapp 60 Euro teurer. Dennoch sind auch 180 Euro für Kopfhörer ein ordentliches Sümmchen. Wir zeigen, was es dafür gibt.

Sony-Kopfhörer WH1000-XM3: Als Testsieger zum Preistipp

Bei den Sony-Kopfhörern ist High-End Standard. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 23 Stunden herausragend. Die Bluetooth-Kopfhörer konnten den Test der Stiftung Warentest im Jahr 2020 mit der Gesamtnote 1,9 als Testsieger verlassen. In neueren Tests gab es zwar noch bessere Noten für Konkurrenten – die kosten aber auch alle mehr als 250 Euro.

Für nun 179 Euro werden die Sony-Kopfhörer mit feinem Noise-Cancelling und hohem Tragekomfort zum Preistipp. Da das Angebot bei MediaMarkt im Rahmen des „Cyber Monday“ stattfindet, ist am Abend schon Schluss mit dem Deal. Wer also noch ein wirklich gutes Kopfhörer-Schnäppchen machen will, der sollte heute noch bestellen.

Die ANC-Kopfhörer Sony WH-1000XM3.

Wichtig: Die Kopfhörer sind bei MediaMarkt nur in Schwarz mit kupferfarbenen Akzenten im Angebot. Die hellere Variante „Silber“ ist mit rund 205 Euro ein Stück teurer. Auch bei Saturn gibt es das Angebot zu den Sony WH1000-XM3.

Weitere Angebote am Cyber Monday

