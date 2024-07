Sonos-Speaker für 114 Euro? Prime-Day-Deal macht's möglich

Der Sonos Roam ist ein äußerst kompakter Bluetooth-Speaker mit Akku, der sowohl unterwegs als reiner BT-Lautsprecher, aber auch zu Hause als smarter und integrierter WLAN-Speaker funktioniert. Das macht ihn zum echten Alleskönner.

Sonos Roam: Im Test „zu teuer“ – jetzt aber richtig günstig

Im Test urteilten wir, dass der Preis für den kleinen Speaker zwar Sonos-like, aber in der Gesamtbetrachtung etwas zu hoch gegriffen sei. Qualitativ ist der Roam aber über jeden Zweifel erhaben. Die Kombi aus Bluetooth- und WLAN-Speaker ist richtig gut. Sonos-Freunde und die, die es werden wollen, finden hier ein richtig gutes Gerät vor.

Prime-Kunden können sich den Lautsprecher nun für 114 Euro sichern. Das Angebot gilt demnach nur noch heute, am zweiten der beiden Prime Days von Amazon.

Tipp für Nicht-Prime-Kunden: Bei MediaMarkt gibt’s den Roam im Konter-Angebot ebenfalls für 114 Euro. Dort hast du sogar noch die Wahl zwischen der schwarzen und weißen Variante des Multiroom-Speakers. Bei Amazon gibt’s den Lautsprecher nur noch in Weiß.

Pro und Contra: Das Testurteil in Kürze

Der Roam kostet 199 Euro 114 Euro. Angesichts dessen, dass er zwei Lautsprecher in einem ist, ist der Preis für Sonos-Nutzer angemessen. Auch wer sich einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen und perspektivisch ein Sonos-Netz aufbauen will, sollte das Geld schon heute investieren. Wer indes nur einen Bluetooth-Lautsprecher sucht, für den bietet der Markt bessere Angebote.

Positiv ist, dass es der Sonos Roam es locker aushält, wenn er mal im Garten liegen bleibt und einen Regenschauer abbekommt. Er ist gemäß IP67 wasserdicht, darf dir also streng genommen sogar mal in den See oder den Bach fallen, solang er nicht zu tief sinkt.

Pro

Irre guter Klang in unglaublich kleinem Gehäuse

Federleicht

Wasserdicht

Edles Design

Gute Ergänzung für das Sonos-Multiroom-System

Contra

Als reiner Bluetooth-Lautsprecher vergleichsweise teuer

Verbindung mit dem Smartphone etwas hakelig

Nur Ladekabel und kein Adapter im Lieferumfang

Hier kannst du den gesamten Test auf inside digital lesen. Weitere Audio-Deals am Prime Day findest du unter anderem hier (Sony WH-1000XM4) oder hier (AirPods oder Galaxy Buds Pro unter 200 Euro).