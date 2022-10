Großer Sonos-Sale: Hier gibt’s die Edel-Audio-Marke gerade erstaunlich günstig

Ab sofort und nur für sehr kurze Zeit nimmt der Smart-Händler tink einige Audio-Geräte von Sonos ausdrücklich ins Angebot. Ausrücklich, weil gerade Sonos zu den Marken gehört, die sonst gerne im Kleingedruckten ausgeschlossen werden. Und bei tink führt der Rabatt jetzt zu erstaunlich guten Preisen.

Großer Sonos-Sale bei tink: Das sind die Top-Angebote

Im Fokus stehen vor allem Heimkino-Sets rund um Soundbars, Multiroom-Lautsprecher und einiges an Zubehör. Dadurch entstehen auf den ersten Blick höherpreisige Pakete, jedoch mit mehreren Produkten, die sinnvoll zusammengestellt werden. In der Kombi sind sie dann massiv günstiger als einzeln. Hier die Übersicht:

Alle Sonos-Angebote in der Übersicht findest du auf dieser Angebots-Seite. Die meisten Geräte und auch das Zubehör gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß zu kaufen. Beide Farbvarianten sind jeweils im Angebot. Bei tink wird stets ohne Aufpreis geliefert, sodass sich der Preis im Warenkorb auch nicht weiter erhöht.

Entertainment-Set mit Arc und zwei Speakern für unter 1.000 Euro

Die Sonos Arc ist die Flaggschiff-Soundbar von Sonos. Zusammen mit dem Sonos Sub und zwei One SL Speakern wird sie zum Heimkino-Set und ohne Sub zum Entertainment-Set, das sogar den äußerst attraktiven Preispunkt von unter 1.000 Euro trifft – fast 400 Euro Rabatt, oder anders: die beiden Sonos One SL WLAN-Speaker gibt es geschenkt dazu. Die Sonos Arc kostet regulär nämlich ganz ohne weiteres schon 999 Euro.

Auch vor dem Start der Angebote war das 5.1-Heimkino-Set (mit dem Subwoofer „Sub“) schon von 2.246 Euro auf 1.929 Euro reduziert. Nun streicht tink nochmals 300 Euro und sorgt damit für einen echten Top-Preis.

Eine Nummer tiefer in der Abstufung ist die Sonos Beam, eine Soundbar, die es mittlerweile in zweiter Generation gibt. Auch hier schnürt tink diverse Sets, bei denen du im Vergleich ordentlich sparen kannst.

→ Testbericht zur Sonos Arc Soundbar lesen

→ Zum Testbericht der Sonos Beam (2. Generation)

→ Sonos Arc und Beam im Vergleich

Angebote gelten nur wenige Tage

Die Sonos-Tage bei tink sind nur für ganz kurze Zeit aufgelegt. Ab Donnerstagabend laufen die Schnäppchen los. Ende ist aber schon wieder am Samstagabend. Schnell sein lohnt sich also, denn echte Sonos-Schnäppchen wie diese hier sind selten. Das beste Beispiel ist die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt, bei der Sonos-Geräte – wie auch bei sonstigen Angebotsaktionen üblich – vom Rabatt ausgenommen sind.