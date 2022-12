Sonos Roam SL: Diesen kompakten WLAN- und Bluetooth-Speaker gibt’s jetzt zum Hammerpreis

Sonos hat sich hierzulande in den vergangenen Jahren insbesondere durch seine WLAN-Lautsprecher einen Namen gemacht. Der Sonos Roam SL ist der kompakteste Lautsprecher des Herstellers und ermöglicht die Audiowiedergabe via Bluetooth und WLAN. Dadurch kannst du ihn einerseits in dein Heimnetzwerk integrieren und somit eine stabilere Verbindung aufbauen als über Bluetooth. Oder: Du verbindest ihn mit weiteren Sonos-Speakern und baust somit dein eigenes Multiroom-System auf. Da du Musik aber auch per Bluetooth abspielen kannst, lässt er sich auch problemlos mit an den See oder in den Urlaub nehmen.

Sonos Roam SL für unter 100 Euro: So gut ist das Angebot

Im Angebot bei Otto bekommst du den schicken Bluetooth-Lautsprecher jetzt für nur 99,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den Speaker, der von Preisvergleichsportalen unentdeckt bleibt. Zu demselben Preis gab es die handliche Box zwar auch bereits in der diesjährigen Black Week. Ansonsten bewegen sich die Kosten aber eher oberhalb der 140-Euro-Marke.

Diverse Preisvergleichsportale, wie günstiger.de, schreiben 144 Euro als den derzeit günstigsten Preis aus – von dem Angebot bei Otto fehlt jedoch jede Spur. Von dem ursprünglichen UVP (179 Euro) aus gesehen, entsprechen die 99,99 Euro bei Otto 44 Prozent Rabatt. Ein ordentliches Schnäppchen. Das Angebot gilt für die Varianten in Schwarz oder Weiß. In anderen Tönen gibt es den Speaker auch gar nicht.

Das sind die Highlights des Bluetooth-Lautsprechers

Neben den praktischen Verbindungsmöglichkeiten überzeugt der Lautsprecher aber auch in Sachen Klang. In unserem Test der Bluetooth-Box hat uns dieser vor allem mit Blick auf das kleine Gehäuse überzeugt. Weiterhin ist die Box auch nach IP67 wasserdicht und lässt sich somit nicht von einem Regenschauer stören. Sie hält sogar einen Sturz in einen See oder Bach aus, wenn sie nicht zu tief sinkt. Auch das leichte Gewicht hat uns im Test überzeugt. Die Akkulaufzeit beträgt rund zehn Stunden.

Sonos Roam SL: Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs

Zusätzlich erhältlich ist aber auch ein Wireless Charger, auf den du die Box stellen kannst. So ist sie immer aufgeladen und du musst nicht andauernd lästig ein Kabel in die Buchse fummeln. Dank der Multiroom-Funktion lassen sich auch mehrere der Lautsprecher miteinander verbinden, wodurch du dir Stereo-Sound in dein Wohnzimmer holen kannst. Oder: Du platzierst in mehreren Zimmern einen Speaker und verbindest sie über dein Heimnetzwerk miteinander.