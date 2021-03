Sonos Roam kaufen: Hier gibt’s im Vorverkauf eine Extra-Zugabe

Der Sonos Roam wird ab dem 20. April verfügbar sein. Doch bestellen kannst du ihn schon jetzt. Eine frühe Bestellung lohnt sich sogar. Nicht nur, weil neue Sonos-Lautsprecher dazu neigen, nach dem Verkaufsstart rasch wieder ausverkauft zu sein. Der Online-Versender tink schenkt dir auch noch eine Zugabe und bietet den Roam in attraktiven Kombi-Deals an.

Sechs Monate lang kannst du Spotify Premium kostenlos testen, wenn du den Sonos Roam bei tink bestellt. Den entsprechenden Spotify-Gutschein für ein Premium-Probeabo im Gegenwert von fast 60 Euro bekommst du bei einer Vorbestellung des neuen Lautsprechers kostenlos dazu.

Das bietet dir der Sonos Roam

Sonos Roam ist für 179 Euro bei tink zu haben. Der wasserdichte und staubgeschützte (IP67) mobile Lautsprecher hat eine Akku-Laufzeit von zehn Stunden. Unterwegs kannst du ihn per Bluetooth ansteuern, zu Hause fügt er sich nahtlos in dein bestehendes Sonos-Netz ein. Per Knopfdruck kannst du dank der neuen Funktion Sonos Swap deine Musik direkt auf dem regulären Sonos-Lautsprecher in deiner Nähe fortführen. Aufladen kannst du das kompakte Gerät (168 x 62 x 60 mm) nicht nur per Kabel, sondern auch bequem über ein QI-Ladepad.

Die Musikwiedergabe mit dem mobilen Speaker wird immer optimiert sein. Egal ob Zuhause oder unterwegs: Der kleine Lautsprecher misst sich regelmäßig eigenständig über das Trueplay-Verfahren von Sonos ein. So passt er sich in seiner Wiedergabe an den Ort an, an dem er benutzt wird.

Einzigartig ist auch die Kombination aus mobilem Bluetooth-Lautsprecher und WLAN-Speaker für das Sonos-Netz. Die Umschaltung erfolgt vollautomatisch. Solltest du noch kein Sonos-Netzwerk benutzen, kannst du den Sonos Roam hier als ersten und mobilen Baustein deines neuen Multiroom-Systems nutzen.

Auch in diversen Produkt-Bundles und -Kombinationen ist der Sonos Roam erhältlich. Diese zusammengestellten Pakete sind eines der Grundprinzipien von tink. Zwei Beispiele: Den Lautsprecher gibt es zusammen mit kabellosen In-Ear-Kopfhörern von Belkin für insgesamt 189,95 Euro – die Kopfhörer kosten damit rechnerisch nur 10 Euro. Auch das Stereo-Bundle ist einen Blick wert – hier gibt es für 357,95 Euro zwei Sonos Roam und zusätzlich die Belkin-Kopfhörer. Die Gesamtersparnis liegt hier bei über 70 Euro.

