Sound-Doppel: Zwei Sonos One (2. Gen) zum Top-Preis

Für den Smart Speaker Sonos One (Gen 2) spuckt unser Preisvergleichs-Partner aktuell einen Top-Preis von 199 Euro aus. Ein ordentliches Angebot für den Qualitäts-Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenen. Wer sich allerdings Grundausstatten möchte, der findet die besten Angebote beim Smart-Home-Händler tink.

Hier gibt es den Sonos One im Set jeweils günstiger. Unterm Strich zahlst du teilweise deutlich weniger als die 199 Euro für den Einzel-Speaker. Dabei ist der kleine Lautsprecher vielseitig einsetzbar. Entweder als grundlegende smarte Zimmer-Ausstattung in jedem Raum einzeln – dank Multiroom-Funktion klappt hier alles im Zusammenspiel – als Kombination für Stereo-Sound oder in Verbindung mit einer Soundbar wie der Sonos Arc.

Sonos One (Gen 2) im Doppel-, Dreier- oder Vierer-Pack günstiger

Wer also gleich mehrere der smarten Lautsprecher kauft – ob für den Eigenbedarf oder zum Teilen mit einem Kumpel, der kann hier richtig sparen. Ein Überblick über die verfügbaren Kombi-Angebote:

Während das letztgenannte Set – einzeln kostet die Sonos Arc schlappe 900 Euro – dem Entertainment im Wohnzimmer dient, sind die anderen Pakete flexibel und vielseitig einsetzbar. Das größte Einzel-Sparpotenzial gibt es beim größten Paket. Geviertelt kostet hier jeder Speaker 172,25 Euro. Bestpreis seit dem Black Friday – zumindest theoretisch, da du ja gleich vier Lautsprecher abnehmen musst.

Interessant ist auch der Doppelpack, bei dem es für unterwegs noch In-Ear-Kopfhörer von Belkin dazugibt. Diese haben einen Gegenwert von 69,99 Euro (UVP). Wer dies wertschätzt, kann sich hier also auch ein gutes Schnäppchen zusammenbasteln.

Sonos-Vergleich: Das ist der feine Unterschied

Wer detailliert vergleicht, wird unter Umständen auf dieses Angebot von otto.de stoßen: Dort gibt es ebenfalls einen Doppelpack der Sonos One Speaker für 368 Euro. Wichtig ist hier aber der Zusatz SL. Der Unterschied ist klein, aber fein: Wer sich den vollwertigen Smart Speaker Sonos One (Gen 2) zulegt, der holt sich den Lautsprecher samt integriertem Mikrofon und installiertem Sprachassistenten – Amazon Alexa und Google Assistant.

Die SL-Version kann in Sachen Soundqualität dasselbe, lässt sich aber nicht per Sprache steuern. Der Aufpreis für den Sonos One mit eingebautem Mikro ist nur unwesentlich höher und dank Angebot somit günstiger, als die Kombi des One SL mit einem Nest Mini oder ähnlichem.

