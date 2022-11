Sonos Move zum Tiefpreis: Am Cyber Monday gibt’s den Smart Speaker heute richtig günstig

Der Sonos Move Lautsprecher lässt sich für Multiroom-Audio ins Sonos-System integrieren. Er hat aber im Gegensatz zu anderen Boxen der Marke, wie etwa der Sonos One, einen entscheidenden Vorteil. Denn du kannst den Smart Speaker dank Akku und Tragegriff auch von Raum zu Raum bewegen – oder in den Garten mitnehmen. Das kannst du mit dem etwas kleineren Sonos Roam zwar auch, der Klang ist aber hier noch einmal ein gutes Stück kräftiger. So gut ist das Angebot bei Saturn, das nur heute (am 28. November) gilt.

Sonos Move für 319 Euro: Das kannst der Smart Speaker

Am heutigen 28. November verkauft Saturn den tragbaren Smart Speaker „Sonos Move“ zum Tiefpreis von nur 319 Euro. Damit bekommst du ihn momentan günstiger, als je zuvor. Zuletzt war er bei Saturn von 399 Euro (UVP) auf 349 Euro heruntergesetzt – jetzt streicht der Elektronikmarkt noch einmal 30 Euro von der Rechnung. Aber was kann der Lautsprecher eigentlich?

Der Sonos Move kommt in einem zeitlosen Design in Schwarz und gilt als äußerst robust und wetterfest – und zwar nachweislich mit IP56-Zertifizierung. Dadurch ist er auch vor Staub, Stürzen und Regen geschützt. Der Smart Speaker lässt sich über verschiedene Wege steuern: per Sonos-App, Bluetooth oder Sprachbefehl (Google Assistant oder Amazon Alexa). Du kannst ihn also einerseits in dein WLAN integrieren, damit aber auch unabhängig davon bei Freunden oder in der Natur Musikhören.

Klarer Klang, satter Bass – auch für Multiroom-Audio einsetzbar

Schaltest du den Sonos Move mit anderen Sonos-Boxen zusammen, kannst du dein eigenes Multiroom-System aufbauen. So lässt sich deine Lieblingsmusik in mehreren Räumen gleichzeitig abspielen – perfekt für eine Party in den eigenen vier Wänden. Der Lautsprecher erzeugt dabei einen klaren Sound mit detailreichen Höhen und kräftigen Bässen. Im Lieferumfang ist außerdem eine Ladestation enthalten, dank derer der Lautsprecher immer aufgeladen ist, wenn du ihn benutzen möchtest.

Bei Saturn ist der Smart Speaker nur heute (am 28. November) für 319 Euro im Sale. Weitere Angebote zu Sonos-Produkten haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst. Darunter auch Soundbars oder die etwas kompaktere Sonos Roam. Hier geht’s direkt zu Saturn.