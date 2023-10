Sonos erstaunlich günstig im Abverkauf: Edel-Audio-Marke schraubt die Preise runter

Aktuell gibt es einen echten „Flash Sale“ mit vielen Sonos-Lautsprechern, Soundbars und weiteren Produkten. Für nur wenige Tage gibt es die Angebote, die zudem nur verfügbar sind, solange der Vorrat reicht.

Sonos-Sale bei tink: Das sind die Top-Angebote

Die Schnäppchen-Aktion läuft beim Smart-Home-Händler tink, der immer wieder Sonos-Produkte im Angebot hat. So günstig wie jetzt kam man aber selten bis nie an die hochwertigen Bundles.

Im Fokus stehen vor allem Heimkino-Sets rund um Soundbars, Multiroom-Lautsprecher und einiges an Zubehör. Dadurch entstehen auf den ersten Blick höherpreisige Pakete, jedoch mit mehreren Produkten, die sinnvoll zusammengestellt werden. In der Kombi sind sie dann massiv günstiger als einzeln.

Überraschend schon mit dabei ist der im September vorgestellte tragbare WLAN– und Blutetooth-Lautsprecher Sonos Move 2. Hier sind die Rabatte noch nicht auf dem Level der anderen Angebote, aber der Speaker ist eben auch erst einen knappen Monat auf dem Markt und zum Beispiel im Doppelpack schon über 40 Euro billiger. Insgesamt bietet tink mit den Angeboten bei allen Bundles den Bestpreis im Netz. Zusätzlich gilt: Auch bei großen und sperrigen Produkten und Paketen zahlst du keinerlei Lieferkosten. Bei kleinen Sets sowieso nicht.

Willst du deine Wohnung schnell und günstig mit Sonos-Smart-Speakern ausstatten, um aus jeder Ecke deinen Lieblingsklängen zu lauschen, ist der 4er-Pack aus Sonos One SL Speakern zu empfehlen. Hier sind über 30 Prozent Ersparnis drin. Statt 796 Euro stehen hier noch 540 Euro auf der Rechnung für vier Top-Lautsprecher, die deine Wohnung smart machen. Im Verhältnis ist das noch einmal viel besser als der Doppelpack für unter 300 Euro.

Sonos Arc: Die 1.000-Euro-Soundbar im perfekten Set

Das Flaggschiff unter den Soundbars von Sonos ist der smarte TV-Lautsprecher mit dem stilvollen Namen „Arc“ (hier im Test). Sie ist oben im 5.1.-Heimkino-Set schon mit dabei. Aber auch in Kombination mit dem geeigneten Subwoofer Sonos Sub (3. Gen) ist sie vergleichsweise günstig zu haben. Statt der 999 Euro Regelpreis für die Arc zahlst du bei tink jetzt 1.319,95 Euro. Dafür ist die Sub (3. Gen) hier mit dabei. Der Subwoofer der neuesten Generation kostet normalerweise auch schon 900 Euro. Anstelle von gut 1.900 Euro zusammen, landest du hier also bei etwas über 1.300 Euro für das edle Duo aus Soundbar und Subwoofer.

Sonos Arc auf einem TV-Lowboard

Möchtest du noch mehr Raumklang haben, sei das 5.1-Heimkino-Set empfohlen. Hier sind noch zwei Speaker der Linie Era 100 (hier im Test) mit dabei. Abgeschossen wird der Vogel jedoch vom All-inclusive-Heimkino-Set „Sonos Era 300 Arc 7.1.4“ Hier sind zur Soundbar Arc und dem Subwoofer Sub3 zwei Speaker der Linie Era 300 (zum Test) mit dabei. Zusammen bekommst du alles für 2.059 Euro und liegst damit mehr als 800 Euro unter dem Normalpreis.

Der Unterschied zwischen Era 100 und 300 in Kürze: Die 300er-Version spielt über vier Hoch-, einen Mittel- und zwei Tieftöner ab und erzeugt Stereo-Raumklang. Die Era 100 ist weniger voluminös im Raumklang und hat nur zwei Hochtöner. Echte Stereo-Fans wählen also die Era 300.

Warum jetzt ein guter Zeitpunkt fürs Sonos-Shopping ist

Schon in den vergangenen Jahren veranstaltete Sonos gemeinsam mit einigen Händlern solche Flash-Sales im Herbst. Akkurat immer Ende Oktober und damit rund einen Monat vor dem Black Friday. Lohnt sich das? Unsere Erfahrung zeigt: Ja! Denn Sonos ist eine recht eigenwillig operierende Marke, nimmt an großen Aktionen riesiger Händler, wie der aktuellen MwSt.-Aktion von MediaMarkt, nicht teil und ist auch am Black Friday nur in Ausnahmefällen mit guten Deals vertreten. Dazu kamen die Vorweihnachts-Angebote nie an die guten Preise des Oktober-Ausverkaufs heran.

Angebote gelten nur wenige Tage

Der Sonos Flash Sale bei tink ist nur für ganz kurze Zeit aufgelegt. Seit Freitag sind sie am Start. Ende ist aber schon wieder am Sonntagabend. Schnell sein lohnt sich also, denn echte Sonos-Schnäppchen wie diese hier sind selten und möglicherweise auch rasch ausverkauft.