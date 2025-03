Sollte jeder unterwegs dabeihaben: Aldi verkauft geniales Multi-Gadget

Multi-Gadgets, also Produkte, die gleich mehrere Funktionen auf einmal bieten, sind richtig praktisch. Auf den Trichter ist scheinbar auch Aldi gekommen, immerhin liefert der Discounter zuletzt gleich mehrere spannende Angebote zu dieser Art von Geräten. So gibt’s etwa dieses 3-in-1-Auto-Tool für unter 60 Euro. Ganz neu im Sortiment ist hingegen dieses Gadget von Prophete. Welche Funktionen es bietet und für wen es sich dadurch lohnt, erfährst du hier.

3 praktische Funktionen in einem

Bei dem Gadget handelt es sich um eine Multifunktions-Akkupumpe für 39,99 Euro. Die Kernfunktion versteckt sich bereits im Namen: Allen voran bekommst du hierbei eine elektrische Akkupumpe mit maximal 11 bar. Damit lassen sich mühelos Fahrradreifen, aber ebenso Bälle oder Luftmatratzen für den Urlaub aufpumpen. Laut dem Hersteller ist die Pumpe dabei für alle Ventilarten geeignet und mit einem Gewicht von knapp 585 Gramm ist sie obendrein nicht sonderlich schwer. Dadurch sollten insbesondere Radfahrer das Gadget möglichst immer dabeihaben, falls der Reifendruck unterwegs mal zu niedrig wird.

Doch nicht nur Radfahrer oder Urlauber sollten das Multi-Gadget in der Tasche haben. Denn von der zweiten Funktion profitiert echt jeder. In die Pumpe integriert ist gleichzeitig nämlich noch eine Powerbank, mit der du dein Handy, Kopfhörer und Co. unterwegs aufladen kannst. Die Powerbank selbst benötigt zuvor rund 3 bis 4 Stunden am Stromnetz und kann anschließend deine Akku-Geräte mit Strom versorgen. Die dritte Funktion ist dann übrigens noch ein praktisches LED-Licht, welches beispielsweise das Aufpumpen bei Dunkelheit deutlich angenehmer macht. Aber auch für den Notfall ist es nicht schlecht, eine Lichtquelle dabei zu haben.

Im Lieferumfang sind direkt ein Pumpenschlauch, ein Adapter-Set sowie das passende Ladekabel enthalten

Jetzt bei Aldi erhältlich

Ab heute, dem 16. März, ist die Multifunktions-Akkupumpe bei Aldi im Onlineshop für 39,99 Euro erhältlich. Hinzu kommen noch weitere 5,95 Euro für den Versand. Praktisch: Auf Wunsch kannst du das Multi-Gadget auch in 3 zinsfreien Raten je 13,33 Euro kaufen.

Melde dich für unseren Deal-Newsletter an und verpasse kein Schnäppchen mehr Mit unserem Deal-Newsletter liefern wir dir jede Woche die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.

Jetzt weiterlesen Unschlagbar: Aldi verkauft dieses unverzichtbare Haushaltsgerät günstig