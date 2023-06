Solarpanel ab 399 Euro: Bei diesem Shop bekommst du Balkonkraftwerke zum kleinen Preis

Ein eigenes Balkonkraftwerk liefert dir nicht nur zahlreiche Vorteile, sondern ist mittlerweile auch wirklich absolut bezahlbar. Bei tink kommst du aktuell nämlich bereits ab 399 Euro an ein Solarpanel zur Selbstmontage. So erzeugt du im Handumdrehen deinen eigenen Solarstrom – und schonst dadurch sowohl deinen Geldbeutel als auch die Umwelt.

Bereits ab 399 Euro: Das bietet dir das Solar-Schnäppchen

Wer möglichst günstig in den Genuss von Solarenergie kommen möchte, sollte zum EET Solar LightMate Solarpanel greifen. Das 300 Watt starke Gerät kostet bei tink dank eines Rabatts von 15 Prozent aktuell nur noch 399 Euro und liefert dir im Handumdrehen deinen eigenen Strom. Das Panel wird dabei ganz simpel über das 5 m Schuko-Stromkabel und einen Wechselrichter in dein Netz eingespeist und kann auf dem Balkon, im Garten oder an der Wand befestigt werden. Die 300 Watt reichen dabei natürlich nicht unbedingt aus, um deinen ganzen Haushalt mit Strom zu versorgen. Die Energiekosten drücken kannst du mit dem Panel aber definitiv. Außerdem lässt sich das Gerät mit weiteren Solarpanels kombinieren, um noch mehr Energie zu erzeugen.

Doch Achtung: Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Naked“-Variante, ohne Installationskit. Wenn du über kein passendes Zubehör verfügst, kannst du dir bei tink für 119 Euro die zugehörigen Balkonhaken sichern. Alternativ greifst du zum LightMate Balkon-Set: Hier ist alles, was du für die Montage brauchst, im Lieferumfang enthalten. Tink streicht bei dem Set ebenfalls satte 15 Prozent vom Kaufpreis, wodurch nur noch 518 Euro auf der Rechnung stehen.

Komplettpaket mit noch mehr Power: 20 Prozent Rabatt auf 600 Watt Solarpanels

Wenn dir 300 Watt nicht ausreichen, kannst du einen Blick auf die Paua Air Solarpanels mit insgesamt 600 Watt werfen. Hier werden dir für den Angebotspreis von 899 Euro vier Panels in einem waschechten Komplettpaket geliefert. Von einer detaillierten Montageanleitung, über extra Verlängerungskabel bis hin zu Edelstahl-Kabelbinder – hier wurde wirklich an alles gedacht. Der Aufbau läuft dadurch unkompliziert und klappt komplett ohne extra Zubehör. Ein weiterer Vorteil: Die vier Flex-Panels wiegen jeweils gerade einmal 2,6 kg und sind somit richtige Leichtgewichte. Ebenfalls cool, sind die nützlichen Infos, die du über die kostenfreie Solarman App zu deinem Balkonkraftwerk erhältst.

Die Paua Air Solarpanels sind bei tink aktuell mit einem Rabatt von 20 Prozent versehen und kosten so noch 899 Euro. Doch auch viele weitere Balkonkraftwerke sind hier aktuell deutlich billiger. Für einen Überblick über alle reduzierten Solarpanels lohnt sich daher ein Blick auf diese Aktionsseite.

