Solarkraftwerke mit Energiespeicher am Prime Day: Eins gibt’s für unter 600 Euro!

Wer mit dem Gedanken liebäugelt, sich ein Solarkraftwerk zuzulegen, kann hier aufmerksam weiterlesen. Amazon senkt heute noch die Preise für alle Prime-Kunden und bietet damit einige spannende Schnäppchen zu Solar- und Energiespeicherlösungen an. Wir haben die besten drei herausgefiltert.

Anker Solix Solarkraftwerk mit Speicher – 650 Euro billiger

Die tragbare Powerstation Anker Solix F1200 alias PowerHouse 757 mit ihren 1.229 Wattstunden Akkukapazität ist ideal für Camping oder Ausflüge ins Grüne, bei denen du Energie aus der Box benötigst. Die Box ist mit sicheren LiFePO4-Batterien ausgerüstet und bietet unter anderem zwei 233V-Steckdosen, wie du sie von zu Hause kennst.

Zusammen mit einem 100W starken Solarpanel, bei voller Sonne lädt die Solarplatte die Box also in rund 12 Stunden voll auf, kostet das Set als mobiles Solarkraftwerk jetzt 1.149 Euro. Damit ist es 650 Euro günstiger, als der Hersteller eigentlich aufs Preisschild schreibt. Die Powerstation wiegt etwas weniger als 20 Kilogramm. Ist für die Art und die Batteriegröße also verhältnismäßig leicht.

Bist du an dem Set interessiert, möchtest aber mehr als nur ein Solar-Panel dazu erhalten, sei dir ein Blick in den Shop von Anker selbst empfohlen. Hier bekommst du die Solix F1200 mit gleich drei Panels zum Preis von 1.549 Euro nach Gutscheineingabe.

Die supergünstige Alternative: 100W-Solarpanel + Powerstation für unter 600 Euro

Der Vergleich mit dem jetzt vorgestellten Schnäppchen zeigt, was die Geräte mitunter teuer macht. Im Angebot ist nämlich ein anderes Set, bestehend aus einem 100W-Solarpanel und einer Powerstation, allerdings von Jackery. Was sich ähnlich anhört wie das Set von Anker, ist allerdings deutlich günstiger. Den Prime-Day-Preis von 624,35 Euro kannst du per 6%-Coupon nochmals drücken und zahlst schlussendlich nur noch 587 Euro für beides zusammen.

Die Powerstation, Jackery Explorer 500, hat hier allerdings deutlich weniger Speicher. Mit den gebotenen 518 Wattstunden kommst du aber auch eine gehörige Strecke weit. Dazu ist die Powerstation mittels großem Tragegriff und den nur 6 Kilogramm Gewicht wirklich handlich und auch zu Fuß über eine gewisse Strecke tragbar.

Jackery Solarkraftwerk mit der Powerstation Explorer 500.

Das System von Jackery ist insgesamt etwas günstiger, aber in Sachen Solarleistung auch ein Stück weit schwächer als ein ähnliches von EcoFlow, das rund um die Powerstation River 2 Max 160W Solarleistung erreicht und für 778 Euro zu haben ist.

Fixes Balkonkraftwerk mit Wechselrichter und Speicher

Last but not least gibt es von EcoFlow ein richtiges Balkonkraftwerk. Also eines, bei dem du die Solar-Panels fest installierst, den erzeugten Strom entweder zwischenspeicherst (dafür ist die Top-Powerstation Delta 2) mit dabei und via ebenfalls enthaltenem Mikrowechselrichters nutzbar machst. Dabei kannst du wählen, ob du den Strom speicherst und später selbst abrufst oder ihn direkt ins Netz einspeist. Dabei birgst du natürlich das „Risiko“, überschüssigen Strom deinem Netzbetreiber zu schenken.

Das tutto-completto-Set von EcoFlow ist noch sehr neu auf dem Markt und hört auf den Namen PowerStream. Die beiden Solarpanels erreichen eine maximale Input-Leistung von je 400 Watt. Die Powerstation EcoFlow Delta 2 kann bis zu 1.024 Wh (1 kWh) speichern und ist auch solo nutzbar, auch hier hast du also tragbare Energie.

Im PowerStream-Set kostet das Balkonkraftwerk am Prime Day 1.732,77 Euro. Solo ist die Delta 2 aber auch zum Schnäppchenpreis zu haben. Die schicke und leistungsstarke Powerstation kostet einzeln 959 Euro. Reicht dir der Speicher nicht aus, kannst du die Delta 2 übrigens auch mittels Batterie-Packs zusätzlich auf bis zu 3 kWh erweitern und dir so einen kleinen, tragbaren Hausbatteriespeicher einrichten.

Warum die krummen Preise?

Sobald es ans Thema Balkonkraftwerk geht, werden die Preise immer krummer. Das als Beispiel verwendete Set von EcoFlow landet etwa bei 1.732,77 Euro. Dahinter steckt kein minutiös ausgetüftelter Rabatt, sondern die Förderung der Bundesrepublik. Balkonkraftwerke und damit die eigene, nachhaltige Energieerzeugung werden nämlich satt gefördert. Und das erfreulich unkompliziert. Denn, um nicht in Bürokratie zu versinken, hat der Staat hier zum einfachsten und gleichzeitig effektiven Mittel gegriffen: Aktuell muss hier keine Mehrwertsteuer abgeführt werden. Das erlaubt es den Herstellern, auf jenen 19%-Anteil zu verzichten und das erzeugt die krummen Preise. Zusätzlich kannst du auch noch schauen, ob du von deiner kommunalen Verwaltung eine zusätzliche Förderung für solche Mini-PV-Anlagen erhalten kannst.

Jetzt weiterlesen Termin steht: 800W-Balkonkraftwerke bald erlaubt