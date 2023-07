SodaStream unschlagbar günstig: Sprudler zum Tiefstpreis am Prime Day

Falls bei dir in der Küche noch kein SodaStream steht, oder du einfach nur ein Upgrade in Sachen Wassersprudler suchst, gibt es am Prime Day jetzt den perfekten Deal für dich. Bei Amazon kommst du als Prime-Kunde aktuell nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 109,99 Euro an den SodaStream Crystal 3.0 mit gleich zwei Glaskaraffen und einem CO₂-Zylinder. Doch auch andere Geräte der Marke sind im Rahmen des Prime Day im Preissturz.

Darum lohnt sich ein SodaStream

Mit einem SodaStream kannst du Leitungswasser kinderleicht zu leckerem Sprudelwasser machen, indem Kohlensäure (CO₂) ins Wasser geleitet wird. Das bietet dir gleich mehrere Vorteile: Zum einen kannst du dadurch komplett selbst bestimmen, wie viel Sprudel du in deinem Wasser haben möchtest. Zum anderen brauchst du so keine Wasserkästen mehr zu kaufen und schleppen – du sparst also Zeit und Geld. Gleichzeitig tust du ebenfalls etwas Gutes für die Umwelt, indem du umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen aus deinem Haushalt verbannst.

SodaStream Crystal 3.0 – Das wird dir bei diesem Sprudler-Paket geboten

Mit dem SodaStream Crystal 3.0 holst du dir für 109,99 Euro dann auch direkt eins der Top-Modelle günstig in deine Küche. So macht dieser Wassersprudler mit seinem schlichten Design samt hochwertigen Edelstahlelementen bereits optisch einiges her. Das Gleiche kann auch über die zwei mitgelieferten, schicken Glaskaraffen gesagt werden.

Doch selbstverständlich wissen auch die inneren Werte des Haushaltsgeräts zu überzeugen. So setzt dieser SodaStream etwa auf das neuere Quick-Connect CO₂-Zylindersystem. Während der Austausch bei älteren Modellen – wie dem optisch sonst identischen Crystal 2.0 – teilweise für Ärger gesorgt hat, lässt sich die Kartusche hier wirklich problemlos und blitzschnell austauschen. Ein weiterer Vorteil ist das geschlossene System des Crystal 3.0, wodurch nervige Überflutungen beim Sprudeln der Vergangenheit angehören. Ein CO₂-Zylinder ist dabei übrigen bereits im Lieferumfang enthalten und soll für bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser ausreichen.

Im Rahmen des Prime Day bekommst du den SodaStream Crystal 3.0 im Paket mit zwei Glaskaraffen und einem Zylinder jetzt 21 Prozent günstiger, wodurch auf der Rechnung nur noch 109,99 Euro stehen. Dies ist der absolute Tiefstpreis für das Bundle rund um den hochwertigen Wassersprudler.

Weiterer Wassersprudler am Prime Day stark reduziert

Neben dem SodaStream Crystal ist mit dem Terra-Modell auch noch ein weiterer Wassersprudler der Marke am Prime Day deutlich günstiger erhältlich. Mit dem niedrigen Preis von 64,99 Euro (32 Prozent Rabatt auf den UVP) eignet sich dieses Gerät perfekt für alle Einsteiger in die Welt der Sprudler. Hierbei bekommst du neben dem CO₂-Zylinder gleich drei 1-Liter-Flaschen dazu. Beim Terra-Modell wird jedoch auf Wasserbehälter aus Kunststoff gesetzt, während in die Crystal-Variante ausschließlich die stylischen 0,6-Liter-Glaskaraffen passen. Die Kunststoffflaschen haben dabei den Vorteil, dass du sie ohne Gefahr unterwegs mitnehmen kannst. Das praktische Quick-Connect-System kommt jedoch auch hier zum Einsatz.

→ SodaStream Terra für 64,99 Euro