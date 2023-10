SodaStream über die Hälfte billiger: Beliebter Sprudler jetzt für nur 45 Euro

Wenn du im Rahmen des Prime Days auf der Suche nach neuen Geräten für deine Küche bist, wirst du auf jeden Fall fündig. Neben den beliebten Tefal OptiGrills gibt es so etwa auch zwei verschiedene SodaStream-Geräte teilweise über die Hälfte billiger. Prime-Mitglieder kommen dadurch aktuell bereits für nur 45 Euro an einen der beliebten Sprudler.

SodaStream Gaia für 45 Euro – Das wird dir hier geboten

Vorbei sind die Zeiten, in denen du Wasserkästen kaufen und schleppen musstest: Mit einem SodaStream machst du dir nämlich dein eigenes Sprudelwasser. Das Gerät leitet dafür Kohlensäure (CO₂) ins Leitungswasser und liefert dir dadurch zahlreiche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Wasserflaschen. Allen voran tust du mit einem SodaStream etwas Gutes für deinen Geldbeutel und die Umwelt. So sparst du dir den Kauf von Wasserkästen und verbannst Einweg-Plastikflaschen aus deinem Haushalt.

Im Rahmen des Prime Days lohnt sich der Kauf eines SodaStreams umso mehr: Amazon halbiert beim Gaia-Modell aktuell nämlich kurzerhand den Preis, wodurch du lediglich 44,99 Euro für den Sprudler zahlst. Das Gerät passt mit seinem schlichten Design in Schwarz nicht nur optisch in jede Küche. Aufgrund der geringen Höhe von nur 44 cm nimmt der SodaStream zudem ebenfalls nicht viel Platz weg. Besonders cool: Der Wassersprudler benötigt kein Stromkabel und kann dadurch flexibel platziert werden.

Beim SodaStream Gaia kommt dabei die sogenannte Quick-Connect Zylinder-Technologie zum Einsatz. Diese erleichtert dir den Austausch der CO₂-Kartusche im Vergleich zu älteren Modellen deutlich: Zylinder einfach einsetzen, Hebel schließen und schon kann los gesprudelt werden. Im Lieferumfang für 44,99 Euro ist dabei direkt ein CO₂-Zylinder enthalten, welcher für ca. 60 Liter Sprudelwasser ausreichen sollte. Zudem bekommst du zum SodaStream noch eine 1 Liter große, BPA-freie und spülmaschinenfeste Kunststoffflasche dazu.

Crystal-Modell sogar satte 53 Prozent billiger

Mit dem SodaStream Crystal 3.0 gibt es ebenfalls ein Top-Modell des Wassersprudlers im Angebot bei Amazon. Hier streicht der Versandriese sogar satte 53 Prozent vom Kaufpreis, wodurch schlussendlich noch 89,99 Euro auf der Rechnung stehen.

Das schicke und edle Design passt in jede Küche

Auch hierbei kann sich auf den ersten Blick insbesondere das edle Design samt cooler Edelstahlelemente sehen lassen. Speziell die im Lieferumfang enthaltene 0,8 Liter Glaskaraffe ist überaus schick und ein echter Hingucker. Gleichzeitig ist diese ebenfalls spülmaschinenfest und somit leicht zu reinigen. Der SodaStream Crystal 3.0 verfügt zudem ebenso über den Quick Connect Schnellverschluss für einen leichten Zylinder-Wechsel.

→ SodaStream Crystal 3.0 für 89,99 Euro

