SodaStream-Riesen-Set unter 100 Euro: Diese 3 Haushalts-Deals retten den zweiten Prime Day

Alles in allem ist das zweite Prime-Day-Spektakel des Jahres in der Spitze nicht ganz so begeisternd, wie noch die erste Ausgabe im Juli. Dennoch lassen sich auch bei den „Prime Exklusive Angebote“ einige wirklich gute Schnäppchen machen. Etwa im Haushalts-Bereich.

SodaStream Duo im Riesen-Set für unter 100 Euro

Ein Top-Angebot ganz ohne Akku, Stecker oder WLAN-Zugang – ja sogar ohne Bluetooth sticht ins Auge. Dennoch sind viele moderne Haushalte absolut überzeugt und wollen es nicht mehr missen. Die Rede ist vom SodaStream Wassersprudler.

Die aktuellste Version des mit Glasflaschen kompatiblen SodaStream Duo ist am Prime Day im Angebot. Im großen Set mit Kohlensäurezylinder sowie je zwei 1-Liter Glas- und Plastikkaraffen – insgesamt also vier Flaschen – ist der Duo für 99 Euro erhältlich. Damit ist das Riesen-Set laut Amazon um fast 30 Euro günstiger als der beste Preis der vergangenen Wochen. Im Vergleich zum Ursprungspreis dieses Sets von über 200 Euro, ist das ein Rabatt um mehr als 50 Prozent. Im Marktvergleich kommt kein Angebot auch nur annähernd an den Amazon-Deal heran. Selbst der verbreitete „Vorteilspack“ mit nur drei Flaschen im Lieferumfang ist ein Stück teurer.

Hast du bereits einen Tauschzylinder, der in den Duo passt (rosafarbenes System), gibt es auch den reinen Sprudler mit zwei Glaskraffen zum Angebotspreis von 61,70 Euro.

Oral-B iO9: Elektrische Zahnbürste über 40 Prozent günstiger

Oral-B gehört zu den absoluten Marktführern im Bereich der elektronischen und smarten Mundpflege. Die elektrischen Zahnbürsten der iO-Serie sind das Nonplusultra unter den Geräten. Während das in diesem Jahr erschienene 10er-Modell (bei Amazon für 340 Euro, Saturn unterbietet mit 333 Euro) langsam Fahrt auf dem Markt aufnimmt, haben wir den Prime-Day-Top-Deal eine Generation weiter zurück gefunden.

Die Oral-B iO9 im Plus-Set mit drei Aufsteckbürsten und Lade-Reiseetui wird für Prime-Kunden zum Top-Preis von 239,99 Euro verkauft. Die Bürste unterstützt Features wie die 3D-Analyse für die optimierte Zahnreinigung und verfügt über sieben Putzmodi.

Philips Hue: Set mit zwei bunten E27-Leuchten und Smart Button

Ein vernetztes und restlos smartes Haushalts-Schnäppchen gibt es in unserer Favoritenliste für zu Hause dann doch. Im Angebot ist ein Set für Philips-Hue-Freunde auf der Suche nach Erweiterung.

Zum Set-Preis von 73,99 Euro gibt es zwei Leuchten „White & Color Ambiance“-Leuchten mit E27-Normgewinde. Dazu ein Smart Button, also ein konfigurierbarer 1-Button-Schalter. Damit kannst du verschiedene Szenen deiner Lampen direkt und ohne Smartphone-App einstellen, außerdem Dimmfunktionen einstellen und die programmierten Leuchten natürlich einfach Ein- und Ausschalten. Wichtig: Zur kompletten Steuerung der Lampen im Smart-Home-System ist eine Hue Bridge oder eine kompatible Steuereinheit nötig. Die einzelnen Lampen lassen sich auch via Bluetooth steuern.