SodaStream mit über 50 Prozent Rabatt: Lidl macht den Wassersprudler zum Schnäppchen

Spätestens seitdem SodaStream und Co. mit Glasflaschen eine gewisse Eleganz in ihre Branche gebracht haben, boomt der einstige 90er-Jahre-Markt wieder. Wassersprudler sind gefragt, kommen in immer neuen Varianten auf den Markt und sind aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Lidl nimmt jetzt aber keinen neuen und hippen Retro-Sprudler in die Angebote im selbst ernannten WSV, sondern den Klassiker.

SodaStream Cool im Angebot

Im WSV bei Lidl gibt es noch bis zum 28. Februar den Wassersprudler SodaStream Cool inklusive zwei Flaschen und einer Gaskartusche für knapp 30 Euro. Die Flaschen bestehen aus Kunststoff und fassen 0,5 Liter. Vom Ursprungspreis zieht Lidl damit satte 53 Prozent ab. Das klingt nicht nur nach einem Schnäppchen, das ist mit Blick auf den Markt auch konkurrenzlos günstig.

Denn kein anderer Onlinehändler kommt auch nur in die Nähe des Lidl-Angebots zum SodaStream Cool. Die Preisvergleichsseite Idealo weist als zweitplatzierten Anbieter Kaufland mit einem Preis von knapp 40 Euro aus. Damit stört es auch nicht, dass bei Lidl noch 5 Euro Versandkosten aufgeschlagen werden. Denn selbst dann bietet der Händler den Sprudler noch zum Bestpreis an.

Nicht neu, aber günstig

Der SodaStream Cool ist eines der älteren Modelle des Herstellers und kommt noch mit dem alten Gasflaschen-Anschluss daher. Dazu gibt es keine Glas-, sondern eine Plastikflasche. Doch dieses Schicksal teilt sich der alte Wassersprudler mit einigen seiner Modellkollegen. Hier gibt es die Tabelle, die dir zeigt, welche Sodastream-Modelle mit welchen Flaschen und Gasanschlüssen funktionieren:

Welche Flasche kann mit welchem Wassersprudler-Modell von Sodastream?

Mit dem Angebot zum SodaStream Cool hat Lidl den günstigsten Einstieg in die SodaStream-Welt geschaffen. Wer also keine Glasflaschen benötigt und auf Quick Connect verzichten kann, macht beim Lidl-Angebot nichts falsch. Willst du direkt noch zwei Flaschen mehr, bietet Lidl übrigens noch den Doppelpack mit 1-Liter-Flaschen für den Cool für knapp 8 statt 15 Euro an.