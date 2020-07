SodaStream mit Glasflaschen bei Aldi: Lohnt sich der Discounter-Deal?

Ab Donnerstag, 9. Juli, gibt es bei Aldi Nord das Set SodaStream Crystal 2.0 im Angebot für 77,59 Euro. Im Paket stecken neben dem Wassersprudler aus Edelstahl und mit Plastikverkleidung noch eine passende Glaskaraffe (0,6 Liter Fassungsvermögen) und ein Kohlensäurezylinder. Klassisches Starterset also, das ab Donnerstag bei Aldi verkauft wird. Der Preis ist gut, keine Frage – aber lässt sich aus dem Angebot noch mehr herausholen?

SodaStream bei Aldi – wirklich das beste Angebot?

Das am Donnerstag startende Angebot ist für das gebotene Set auch das günstigste. Grundsätzlich lohnt es sich also, beim Discounter zuzuschlagen. Jetzt kommt das Aber: Mit nur einer Karaffe, die mit 0,6 Litern gerade mal für zwei Gläser ausreicht, musst du hier viel sprudeln. Auch ein zweiter Zylinder schadet nicht, sonst musst du zum Wechseln immer zum nächsten Tausch-Laden laufen – sonntags oder spät abends läufst du also Gefahr, ohne Sprudelwasser dazustehen. Fast jeder Supermarkt, Discounter, dm und Baumarkt bietet an, leere Zylinder gegen volle zu tauschen. Das war bis vor ein paar Jahren noch nicht so. Teilweise von Eigenmarken, diese sind dank genormter Größe und Gewinde aber genauso nutzbar.

Es lohnt sich also, das Aldi-Paket zu erweitern – und auch das Erweiterungspaket gibt es ab Donnerstag bei Aldi zum Bestpreis: Zwei Glaskaraffen kosten hier 14,54 Euro. Online gibt es das Karaffen-Set zum gleichen Preis, die Einzelflasche würde hier knapp 9 Euro kosten. Ein Ersatzzylinder kostet online 30 Euro (auch mit noch einer Extra-Glasflasche). In vielen Läden – darunter auch Aldi – kosten die Eigenmarken-Kartuschen einmalig 20 Euro und dann nochmal rund 6 Euro pro Tausch.

SodaStream auch bei Amazon im Angebot

Ist dir das zu kompliziert oder du willst eigentlich nur von deinem bestehenden Plastikflaschen-System umsteigen, lohnt sich ein Blick zu Amazon, wo derzeit mehrere SodaStream-Sets im Angebot sind. Ein Glasflaschen-Sprudler mit einer Karaffe, aber ohne Zylinder kostet 80,26 Euro. Das lohnt sich im Vergleich also nur, wenn du wirklich keinen neuen Zylinder brauchst.

Besser ist da das Angebot mit dem SodaStream-Promopack. Hier stecken neben dem Wassersprudler und dem Zylinder gleich zwei Glaskaraffen, noch zwei Trinkgläser und eine Auswahl Sirupproben mit im Paket. Das Komplett-Paket kann sich unter dem Strich also lohnen. Mit 96,95 Euro ist es aber auch um fast 20 Euro teurer als der Aldi-Deal.

