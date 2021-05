Beim eBay-Shop „sprudelwelt“, einem autorisierten SodaSteram-Händler, gilt seit Samstagfrüh, 8 Uhr, ein 24-Stunden-Deal. Nur bis Sonntagmorgen kostet der nagelneue SodaStream Duo 94,95 Euro. Der bei SodaStream selbst für 180 Euro (UVP) gelistete Wassersprudler wird also pünktlich zum Marktstart zum echten Schnäppchen.

Wassersprudler-Set: SodaStream Duo unter 100 Euro

Der SodaStream Duo ist das neueste Produkt des Marktführers für Sprudelwasser ohne Schleppen: Das Besondere am neuen Gerät: Es unterstützt sowohl Glaskaraffen als auch Plastikflaschen. Die Idee ist, die Glaskaraffen zu Hause stilecht zu verwenden und die Plastikflaschen für den robusten Gebrauch und mit leichtem Handling unterwegs zu nutzen. Dem Wunsch zahlreicher Kunden hat das zum PepsiCo-Konzern gehörende Unternehmen mit dem „Duo“ entsprochen.

Damit der Start glückt, gibt es Sonderangebote, wie jenes bei eBay: Neben dem Wassersprudler und einem Zylinder sind je eine Glas- und eine Plastikflasche im Schnäppchen-Set enthalten, das es bis Sonntagmorgen für nur 94,95 Euro zu kaufen gibt.

Grundsätzlich ein guter Deal zum Start. SodaStream-Kenner wissen aber: Im normalen Haushalt kommst du mit nur einer Glasflasche und einem Zylinder nicht weit – obwohl der Hersteller die neuen Flaschen bereits vergrößerte: Statt 0,6 Liter passt nun 1 Liter in die Glaskaraffe. Der Ergänzungskauf ist aber dennoch vorprogrammiert, denn: Die alten Crystal-Glasflaschen sind nicht mit dem Duo-Sprudler kompatibel. Wohl aber die 1-Liter-Fuse-Flaschen aus Plastik. Zwei Duo-Glasflaschen kosten bei Amazon derzeit 19,99 Euro.

Ebenfalls neu im SodaStream Duo: Das Zylindersystem SodaStream Quick Connect. Mit neuem Ventil will SodaStream den Anschluss der Kohlensäure-Kartuschen noch leichter machen. Bisher mussten die Zylinder immer eingeschraubt werden. Auch für das neue Quick-Connect-System verspricht SodaStream aber ein reges Tausch-System im freien Handel – wie es SodaStream-Nutzer bereits gewohnt sind. Spannend wird aber die Entwicklung von Drittanbieter-Zylindern, die in den vergangenen Jahren immer mehr – und immer günstiger – in den Markt gedrängt sind. Denn für den neuen Anschluss verweist SodaStream auf den eigenen Patentschutz.

→ Zum Set-Angebot für 94,95 Euro (endet 16. Mai, 8:00 Uhr)

Welche Flasche kann mit welchem Wassersprudler-Modell von SodaStream verwendet werden?

Größere Sets ebenfalls schon günstiger

Willst du direkt mit einem größeren Set in die SodaStream-Welt einsteigen, gibt es auch hier passende Angebote; sowohl beim eBay-Shop sprudelwelt als auch beispielsweise bei Amazon.

SodaStream Duo mit …

… 2x CO2-Zylinder, 3x Glasflasche, 2x Plastikflasche – 174,98 Euro

… 1x CO2-Zylinder, 2x Glasflasche, 2x Plastikflasche – 139,99 Euro

… 2x CO2-Zylinder, 2x Glasflasche, 1x Plastikflasche – 152,99 Euro

… 1x CO2-Zylinder, 3 x Glasflasche, 1x Plastikflasche – 139,99 Euro

Das Ergänzungspaket aus Zylinder und Glasflasche kostet 34,99 Euro, ein einzelner Zylinder mit dem neuen System 32,99 Euro. Für 74,99 Euro gibt es bei „sprudelwelt“ auch das Maxi-Ergänzungspack mit 2 Glas-, 2 Plastikkaraffen und einem Zylinder. Zwei Duo-Glasflaschen gibt es wie erwähnt für rund 20 Euro.