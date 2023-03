SodaStream die Hälfte billiger: Amazon schmeißt Sprudler raus

Für rund 73 Euro bekommst du bei Amazon aktuell den SodaStream ART im Angebot – kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Preis schlagen. Wie bei allen Wassersprudlern verwandelst du auch hier blitzschnell Leitungs- in Sprudelwasser. Das ART-Modell punktet dabei nicht nur mit einem tollen Design, sondern unter anderem auch mit einem neuen CO₂-Zylindersystem. Dieses macht das Sprudeln noch leichter.

Was ist ein SodaStream? Die Vorteile im Überblick

Für alle, die SodaStream noch nicht kennen, eine kurze Erklärung: Mit dem Gerät kannst du Leitungswasser im Handumdrehen zu leckerem Sprudelwasser machen. Dafür wird Kohlensäure (CO₂) ins Wasser geleitet, wodurch dieses sprudelt. Das Coole: Du kannst hierbei komplett selbst bestimmen, wie viel Sprudel du in deinem Wasser haben möchtest. Außerdem musst du keine Wasserkästen mehr kaufen und schleppen – das spart Geld sowie vor allem auch Zeit. Nervige und umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen verschwinden mit dem SodaStream ebenfalls aus deinem Haushalt.

ART-Modell für 73 Euro – Ein toller Deal?

Im Angebot für 72,99 Euro ist dabei der SodaStream ART. Dieser punktet auf den ersten Blick mit dem tollen Design im schicken Schwarz. Dadurch passt das Gerät optisch wohl in jede Küche. Doch der Wassersprudler hat auch einiges auf dem Kasten. Das ART-Modell ist nämlich mit dem neuen Quick-Connect CO₂-Zylindersystem (pinkes System) ausgestattet. Dieses erleichtert den Austausch der CO₂-Kartusche ungemein. Während man bei älteren Modellen stets schrauben musste und die Gefahr bestand, dass der Zylinder zu locker oder fest sitzt, setzt man diesen nun mühelos ein. Auch das Herausnehmen ist ein Kinderspiel. Ein CO₂-Zylinder ist dabei im Lieferumfang enthalten und soll für rund 60 Liter ausreichen. Wichtig ist dabei, dass du für den SodaStream ART die pinken Quick Connect Reservezylinder holst. Bei Amazon kommst du momentan für rund 29 Euro an einen neuen, mit dem du dann am Pfand- und Tauschsystem teilnehmen kannst.

Dein Sprudelwasser findet in einer spülmaschinenfesten 1 Liter Kunststoff-Flasche ausreichend Platz. Außerdem wird diese dank des praktischen Einklick-Mechanismus super leicht in den SodaStream eingesetzt und herausgenommen. Ein weiterer Pluspunkt des ART-Modells ist der Hebel zum Lossprudeln. Dieser lässt sich nämlich bequem umlegen – und das sogar mit nur einer Hand und ohne viel Kraftaufwand. Wer übrigens nicht immer nur Wasser trinken möchte, kann mit den über 40 Sirupsorten (nicht im Lieferumfang enthalten) den Geschmack ordentlich aufpeppen. Der kabellose SodaStream ART kostet bei Amazon momentan nur noch 72,99 Euro. Das ist der aktuell günstigste Preis im Netz. Bei anderen Anbietern musst du nämlich knapp 80 Euro oder mehr für das Gerät zahlen.