SodaStream-Sale: Bis zu 50 Prozent Rabatt und 15 Euro Cashback auf Wassersprudler und Zubehör

Spätestens, seitdem SodaStream und Co. mit Glasflaschen eine gewisse Eleganz in ihre Branche gebracht haben, boomt der einstige 90er-Markt wieder. Wassersprudler sind gefragt, kommen in immer neuen Varianten auf den Markt und sind aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Derzeit gibt es bei ebay noch dicke Rabatte auf zahlreiche Produkte des Marktführers SodaStream.

SodaStream-Sale bei ebay: Duo-Wassersprudler mit Rabatt und Cashback

Noch recht neu im Sortiment ist der SodaStream Duo. Der neueste Wassersprudler des Herstellers ist sowohl mit Glas- als auch mit Plastikflaschen kompatibel. Elegant und frischhaltend für zuhause und praktisch für unterwegs. Über den autorisierten SodaStream-Händler xenduo auf dem Online-Marktplatz ebay, gibt es den Duo samt einiger Flaschen und Kohlensäurezylinder jetzt im Spar-Paket: Für 99,99 Euro erhältst du den Wassersprudler, eine Kohlensäure-Kartusche sowie zwei Glas- und eine Plastikflasche. Zusätzlich gibt es noch einmal 15 Euro Cashback von SodaStream selbst, wenn du den Kauf online registrierst, indem du den Kaufbeleg hochlädst.

Während die Rabattaktion bei ebay bereits am 7. Oktober endet, ist die Cashback-Aktion noch den gesamten Oktober über online. Allerdings heißt es auf der Seite, dass die Cashback-Auszahlungen auf 11.111 Stück begrenzt sind. Sollte diese Zahl erreicht sein, dürfte die Aktion vorzeitig enden.

Weitere Wassersprudler-Schnäppchen

Neben dem SodaStream Duo sind auch weitere beliebte Wassersprudler der Marke in vielen Zusammenstellungen und Sets günstiger. Darunter auch der Glasflaschen-Sprudler Crystal 2.0, den es solo schon für unter 70 Euro gibt. Das Crystal „Megapack“ mit drei Glas-Karaffen, Sprudelgerät und CO2-Zylinder kostet 85 Euro. Auch Ersatzprodukte wie einzelne Flaschen, Gaskartuschen oder Sirup-Sammlungen sind hier im Angebot erhältlich.

Wichtig ist, dass du bei den Gasflaschen genau hinschaust: Neben den herkömmlichen Kartuschen, die du mittlerweile fast überall in neue, volle umtauschen kannst und hier auch nicht auf Original-Ware achten musst, gibt es für den SodaStream Duo ein neues System. Nämlich jenes der roten „Quick Connect“ -Zylinder. Die bieten den Vorteil, dass sie einfacher und mit weniger Verschleiß eingesetzt werden können. Allerdings musst du hier bisweilen noch auf die leicht teurere Original-Ware setzen und im Zweifelsfall beim Tausch gezielt danach fragen.