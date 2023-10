So lohnt sich DAZN: Pünktlich zum Spieltag kommt dieser Deal

In der Fußball Bundesliga geht es momentan heiß her: Aktuell grüßt nämlich nicht wie gewohnt der Rekordmeister Bayern München vom ersten Platz, sondern das als „Vizekusen“ verschriene Bayer 04 Leverkusen. Gleichzeitig befindet sich mit dem VFB Stuttgart ein vermeintlicher Abstiegskandidat in Lauerstellung. Und auch die Champions League rund um den BVB und Union Berlin ist bereits in der Gruppenphase super spannend. Am heutigen Freitag (20.10.2023) geht’s wieder los in der Bundesliga. Nach der Länderspielpause trifft der BVB auf Werder Bremen.

Wer die wichtigsten Spiele nicht verpassen möchte, kommt in dieser Saison nicht um ein DAZN-Abo umher. Hier werden nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie ein Großteil der Champions League Partien übertragen. Das Preisschild von monatlich 29,99 Euro ist einigen Fußballfans aber sicherlich ein Dorn im Auge. Momentan kannst du dir das DAZN-Abo jedoch mit einem coolen Gratis-Extra im Wert von 155 Euro sichern: Der Anbieter waipu.tv schenkt dir bei diesem Bundle-Deal nämlich sein umfangreiches TV–Streaming-Programm für ein ganzes Jahr. Insbesondere Sportfans kommen bei diesem Streaming-Paket auf ihre Kosten: Über waipu.tv hast du nämlich unter anderem auch Zugriff auf SPORT1+ und Eurosport.

Jede Menge Sport: Darum lohnt sich das DAZN-Bundle nicht nur preislich ungemein

Von Fußball, über American Football bis hin zu Basketball und MMA – als Sportfan bist du dabei DAZN auf jeden Fall hervorragend aufgehoben. Insbesondere die Live-Übertragungen der ersten Fußball Bundesliga (Freitags- und Sonntagsspiele) sowie der UEFA Champions League gehören zu den Highlights. Doch auch internationale Fußball-Ligen rund um LaLiga oder Seria A sowie internationaler Spitzensport wie die NBA sind Teil des Programms. Über waipu.tv holst du dir zusätzlich noch mehr Sport zum DAZN-Abo: SPORT1+, zwei Eurosport-Kanäle sowie viele weitere Programme lassen dich zahlreiche Sportevents live mitverfolgen. Mit eSPORTS1 kommen sogar E-Sport-Fans auf ihre Kosten.

Doch wie rechnet sich der Streaming-Deal? Das Bundle aus DAZN und waipu.tv kostet dich bis zum 10. November ein Jahr lang nur noch 29,99 Euro im Monat – und somit exakt so viel, wie das Sport-Abo einzeln kostet. Dadurch bekommst du das umfangreiche TV-Streaming-Angebot von waipu.tv – welches einzeln monatlich 12,99 Euro kostet – komplett umsonst dazu! Über die 12 Monate Laufzeit sparst du somit satte 155 Euro.

Gratis TV-Streaming: Das wird dir bei waipu.tv sonst noch geboten

Dabei lohnt sich das Programm von waipu.tv übrigens nicht nur für Sportfans. Insgesamt hast du über den Anbieter Zugriff auf über 250 TV-Sender, wovon du rund 240 Programme sogar in HD genießen kannst. Neben den Öffentlich-Rechtlichen zählen dazu auch private Sender wie ProSieben und RTL, die sonst kostenpflichtig mit HD-Karten scharf gestellt werden müssen. Doch das war noch nicht alles: 62 Pay-TV-Sender wie SYFY HD und Animal Planet sind ebenfalls Teil des umfangreichen Programms von waipu.tv.

Das tolle Angebote wird noch von einigen weiteren Vorteilen wie einem 100 Stunden Aufnahmespeicher sowie einer Mediathek mit 30.000 Filmen und Serien abgerundet. Bei waipu.tv kannst du dabei stets auf vier Geräten gleichzeitig streamen, wodurch sich das Angebot auch ideal für größere Haushalte oder WGs eignet.

Das umfangreiche Programm im Überblick

Vom Sportangebot von DAZN bis hin zum tollen TV-Streaming via waipu.tv – insgesamt bist du mit dem Bundle wirklich vollumfänglich ausgestattet. Dadurch ist der Preis von monatlich 29,99 Euro deutlich fairer und wirklich ein guter Deal.

