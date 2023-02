So günstig wie noch nie: E-Bike jetzt mit 42 Prozent Rabatt – für unter 1.000 Euro

In der kalten Jahreshälfte machst du teils echte Schnäppchen bei Produkten, die eigentlich im Sommer genutzt werden. Darunter: Rasenmäher, Campingbedarf und Sommermode. Fahrräder sind zwar laut einer Analyse von günstiger.de eigentlich im November und Dezember am günstigsten – aber bei diesem Angebot bestätigt sich die These weniger. Denn: Das E-Bike Fischer Viator 1.0 ist jetzt noch einmal rund 250 Euro günstiger als im November und Dezember. Für einen Kostenpunkt von 985,15 Euro und damit 42 Prozent günstiger als der UVP, kannst du es dir jetzt für die kommende Radel-Saison zulegen.

Fischer E-Bike über 40 Prozent reduziert – auch ein Damen-Rad ist im Sale

Bei dem Angebot handelt es sich um ein E-Bike für Herren – also mit einem höheren Einstieg. Eine Variante mit tiefem Einstieg für Frauen und Menschen, die ihre Beine beim Aufsteigen einfach nicht so weit hochheben möchten, gibt es aber auch. Sie ist bei MediaMarkt immer noch um 40 Prozent reduziert und landet dadurch aber noch knapp über der 1.000-Euro-Marke (1.019,15 Euro).

Das Fischer E-Bike ist in Anthrazit matt angestrichen und wird nur dezent von ein paar Elementen in Rot akzentuiert. Es handelt sich dabei um ein Trekkingrad, das sich sowohl für die Stadt als auch unebene Untergründe eignet. Geländewege und Schotterpisten solltest du aufgrund von Federung und Bereifung aber besser umfahren. Das Rad ist mit einer 8-Gang-Schaltung ausgestattet, dank derer du zusammen mit dem Bafang Silent Drive Heckmotor problemlos Steigungen hinaufkommst.

Fischer E-Bike für unter 1.000 Euro im Sale

Wie üblich, wirst du bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde unterstützt. Dabei stehen dir fünf Leistungsmodi zur Auswahl, die dir den Rücken stärken. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 120 Kilometern mit einer Akkuladung an. Allerdings variiert sie je nach Fahrverhalten, Leistungsstufe und Strecke. Weiterhin ist das E-Bike mit 26 Kilogramm Eigengewicht zwar kein leichtes, es lässt sich aber in der Regel dennoch ohne große Probleme Treppenstufen hochschieben. Für die nötige Sicherheit ist zudem eine hydraulische Scheibenbremse sowie eine Beleuchtung verbaut. Auf eine Rücktrittbremse verzichtet der Hersteller bei diesem Modell.

Fischer Pedelec bei MediaMarkt: So gut ist das Angebot wirklich

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf den historischen Preisverlauf des E-Bikes. Denn hier zeigt sich, dass das Gefährt zuvor noch nie so günstig war, wie jetzt. Zwar kostete es Ende letzten Jahres schon einmal 999 Euro, die meiste Zeit lag der Preis jedoch über 1.200 Euro. Aktuell ist also ein guter Zeitpunkt, sich das elektrische Fahrrad einmal genauer anzusehen.

