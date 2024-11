So günstig wie nie zuvor: MediaMarkt verramscht Dyson-Akkusauger mit über 200 Euro Rabatt

Im Rahmen der Singles Day Aktion von MediaMarkt sind zahlreiche Produkte teils deutlich reduziert. Eine Übersicht der besten Angebote haben wir dir hier zusammengefasst. In diesem Artikel soll es nun aber um den Dyson V11 Extra (2022) Akkusauger gehen. Der kostet normalerweise knapp 600 Euro, ist jetzt aber für unter 390 Euro erhältlich. Alles, was du zum Deal wissen musst, erfährst du hier.

Dyson V11 Extra: Das kann der Akkusauger

Mit einem Dyson-Akkusauger bist du bestens gegen Staub und Schmutz gerüstet. Der Dyson V11 Extra (2022) punktet dabei laut Hersteller mit der höchsten Saugkraft in einem kabellosen Staubsauger von Dyson. Selbst festsitzenden Staub aus Teppichen oder Möbeln solltest du daher problemlos entfernen können. Dazu liefert der Akku eine erstaunlich lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Eine komplette Reinigung deines Zuhauses sollte damit in der Regel in einem Rutsch möglich sein.

Dazu sorgt die Motorbar Elektrobürste dafür, dass sich Haare nicht verfangen sollen und die Reinigungsleistung konstant hoch bleibt. Darüber hinaus ist der Akkusauger auch perfekt für Allergiker geeignet, da er bis zu 99,97 Prozent kleinster Partikel entfernen kann. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Mini-Elektrobürste, ein Flex-Adapter sowie eine Zubehörhalterung für das Saugrohr. So säuberst du nicht nur deine Fußböden mit Leichtigkeit, sondern kannst auch Möbel oder deinen PKW-Innenraum bequem reinigen. Den Akkusauger kannst du nämlich auch als Handstaubsauger nutzen.

Über 200 Euro Rabatt: So gut ist der Preis

Kommen wir zum Preis. Rund um den Singles Day verlangt MediaMarkt nur noch 389 Euro für den Staubsauger. Das entspricht einem Rabatt von rund 35 Prozent oder mehr als 200 Euro. Denn normalerweise kostet er knapp 599 Euro (UVP). Der Versand ist bei MediaMarkt übrigens kostenfrei. Zum Vergleich: Du kannst ihn derzeit nirgendwo sonst so günstig kaufen (Preisvergleich). Und wie der Preisverlauf zeigt, war der Sauger in der Vergangenheit sogar noch nie so preiswert wie jetzt.

Sollte der Dyson-Akkusauger doch nichts für dich sein, lohnt sich auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion. Schau doch einfach mal vorbei.