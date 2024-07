So günstig wie nie zuvor: High-End-Saugroboter von Ecovacs im Preissturz

Der 16. und 17. Juli steht im Zeichen der Prime Days. Bei vielen Herstellern kommst du hier abseits vom Black Friday zu einem der günstigsten Preise im Jahr an heißbegehrte Produkte. Ecovacs lockt mit zahlreichen Top-Angeboten an den Aktionstagen bei Amazon, die du dir nur als eingeloggter Prime-Kunde sicherst.

Deebot T30 Pro Omni: Das kann der Premium-Saugroboter und so gut ist der Preis

Es ist nicht selten, dass High-End-Saugroboter mit Wischfunktion und Servicestation 800 Euro und sogar deutlich mehr kosten. Umso cooler, wenn du an ein solches Produkt – das nebenbei bemerkt erst seit diesem Jahr auf dem Markt ist – für unter 700 Euro kommst. Die Rede ist vom Ecovacs Deebot T30 Pro Omni. Nur 699 Euro kostet dich das Premium-Modell von Ecovacs an den Prime Days und fällt damit erstmals unter die magische 700-Euro-Grenze (siehe Preisverlauf). So günstig wie jetzt war der Saug-Wisch-Roboter daher noch nie zuvor.

Der Ecovacs Deebot T30 Pro Omni macht Fußböden mithilfe der TruEdge Adaptive Edge Mopping Technolgie sauber und reinigt so bis an Kanten und auch in Ecken gründlich. Haare verheddern sich außerdem durch die ZeroTangle-Technologie nicht in der Hauptbürste. Dank der Hinderniserkennung fährt er zudem um Möbel und sonstige Objekte gekonnt herum und beschädigt diese nicht. Und auch bei der Saugkraft bietet der 30 Pro Omni Höchstleistungen. Bis zu 11.000 Pa erreicht der Saugroboter und befreit so selbst Teppichböden effektiv von tief sitzendem Staub.

Fürs feuchte Wischen ist der T30 Pro Omni mit zwei rotierenden Wischmopps ausgestattet, die auch klebrige und eingetrocknete Flecken entfernen können. In der Servicestation werden sie anschließend mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und getrocknet, um Schimmel sowie unangenehme Gerüche zu vermeiden. Der Inhalt des Saugroboters wird in der Station ebenfalls entleert und hier wird der Roboter auch wieder mit frischem Putzwasser befüllt. So ist er ohne dein Dazutun wieder bereit für die nächste Reinigungsfahrt.

Auch diese Prime Day Angebote von Ecovacs lohnen sich

Aber nicht nur der Ecovacs Deebot T30 Pro Omni ist einen Blick wert, sondern auch die vielen weiteren Angebote von Ecovacs am Prime Day. Die Highlights findest du hier in der Übersicht: