Hochwertige Akku-Saugwischer müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Das beweist zumindest der Hersteller Tineco im aktuell laufenden Frühlings-Sale bei Amazon. Hier sicherst du dir verschiedene Modelle nämlich deutlich günstiger. Der Tineco Floor One S5 Nass-Trocken-Sauger kostet etwa nur noch 309 Euro und ist somit so günstig wie nie zuvor! Wer hingegen ein absolutes Premium-Gerät möchte, sollte einen Blick auf den Floor One S7 Pro werfen. Dieser ist momentan ebenfalls zum Tiefstpreis erhältlich und konnte in unserem Test vollends überzeugen. Alle Infos zu beiden Saugern und der Rabatt-Aktion bekommst du in diesem Artikel.

Preis-Tipp: Dieser Tineco Nass-Trocken-Sauger war zuvor noch nie günstiger

Bleiben wir doch direkt bei dem günstigen Tineco Floor One S5 Nass-Trocken-Sauger. Hier streicht der Hersteller via Amazon aktuell ganze 39 Prozent vom UVP, wodurch lediglich 309 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger gab’s das Haushaltsgerät zuvor sogar noch nie im Netz! Wie der Name schon verrät, kannst du mit dem Saugwischer gleichzeitig saugen und wischen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern sorgt ebenso für besonders saubere Böden. Das spezielle Bürstenkopfdesign garantiert dabei zusätzlich, dass selbst Ecken und Kanten gut gereinigt werden.

Im Alltag punktet das Haushaltsgerät obendrein noch mit der iLoop Smart Sensor-Technologie. Diese passt automatisch die Saugkraft, den Wasserdurchfluss sowie die Bürstwalzengeschwindigkeit an, was eine stets optimale Leistung des Saugwischers garantiert. Im Lieferumfang ist obendrein auch eine 3-in-1-Dockingstation inklusive. Hier kannst du den Sauger nicht nur aufbewahren und aufladen. Das Haushaltsgerät wartet und reinigt sich hier ebenfalls eigenständig.

Tineco Floor One S5 für 309 Euro

Für besonders hartnäckigen Schmutz: Tineco Floor One S7 Pro

Neben dem äußerst preiswerten Floor One S5 wollen wir dir gleichzeitig aber auch eine absolute Premium-Option aus dem Hause Tineco genauer vorstellen. Bei dem Tineco Floor One S7 Pro handelt es sich nämlich um einen High-End-Saugwischer, mit dem du ebenfalls gleich zwei lästige Haushaltsaufgaben in einem Rutsch erledigst. Bei uns im Test waren wir insbesondere hiervon absolut begeistert. Egal, ob lose Krümel, Staub oder selbst festsitzende Flecken – der Tineco Floor One S7 Pro nimmt es mit allem auf! Hierfür ist unter anderem die rotierende Bürstenwalze der Wischfunktion verantwortlich. Die Akkulaufzeit fällt bei diesem Modell mit bis zu 40 Minuten obendrein etwas länger aus, alle weiteren Vorteile wie die Sensor-Technologie sind hier natürlich ebenso vorhanden.

Ein weiterer großer Vorteil ist auch bei diesem Saugwischer die mitgelieferte Ladestation. Hier reinigt und trocknet das Gerät vollkommen eigenständig die Bürstenwalze und Schläuche. Dir wird also auch nach der eigentlichen Haushaltsarbeit noch bei der Wartung unter die Arme gegriffen. Das absolute Premium-Gerät von Tineco ist aktuell immerhin 20 Prozent günstiger zu haben und kostet dadurch nur noch 639 Euro bei Amazon. Auch hierbei handelt es sich um einen absoluten Tiefstpreis!

Tineco Floor One S7 Pro für 639 Euro

Neben den beiden hier vorgestellten Saugwischern gibt es auch noch einige weitere Tineco-Modelle rund um den aktuell bei Amazon laufenden Frühlings-Sale im Angebot. So kostet der Pure One Station Akkusauger etwa nur 499 Euro. Mit dem Tineco Floor One S7 Steam kannst du dir für 559 Euro hingegen auch einen echten Dampfreiniger günstiger sichern. Dieser konnte es bei uns im Test wirklich mit jeder Art von Schmutz aufnehmen und ist daher vielleicht auch für professionelle Reinigungsarbeiten eine tolle Wahl.

Tineco Frühlings-Deals im Überblick

Bei den Frühlings-Deals von Amazon sind einige weitere Tineco-Reiniger im Angebot. Das sind die vier Top-Deals:

Ein paar der Geräte hatten wir auch schon im Test. Jüngst konnten dabei vor allem der Nass-Trocken-Sauger Floor One S7 Pro oder der Floor One S7 Steam für Aufsehen sorgen. Der Dampfreiniger S7 Steam bekommt auch richtig hartnäckige Flecken dank seiner speziellen Reinigungs-Modi weg. Drinnen wie draußen.

