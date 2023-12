So günstig wie nie: Saturn schmeißt Marshall Bluetooth-Box raus

Der tragbare Marshall Tufton Lautsprecher liefert wirklich in jeder Hinsicht ab: Vom satten Sound, über eine starke Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bis hin zum praktischen Tragegurt – Marshall hat wirklich an alles gedacht. Und das Beste: Saturn haut die Bluetooth-Box jetzt für nur 299 Euro raus – günstiger gab’s den Speaker zuvor noch nie! Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Mit 360-Grad-Sound, 20 Stunden Akkulaufzeit und vielem mehr: Die Bluetooth-Box von Marshall

Doch was zeichnet die Marshall Tufton Bluetooth-Box aus? Allen voran natürlich ein starker Sound! Dafür verfügt der Lautsprecher über drei verschiedene Treiber – einen Hochtöner, einen Mid-Range-Treiber sowie einen Subwoofer. Besonders cool ist zudem der multidirektionale 360-Grad-Sound, durch den der Klang von allen Positionen aus gut klingt. Als Audio-Enthusiast kannst du dich bei der Bluetooth-Box außerdem an analogen Reglern austoben und die Musik genau nach deinen Vorlieben anpassen.

Ein absolutes Highlight des Lautsprechers ist zudem der Akku. Mit nur einer Ladung hält dieser nämlich satte 20 Stunden durch – was selbst für die längste Party ausreichen sollte. Obendrein ist auch die Ladegeschwindigkeit beachtlich. Mit nur 20 Minuten am Strom verfügt die Bluetooth-Box wieder über genug Power für weitere vier Stunden Musikwiedergabe.

Über die Drehregler kannst du den Sound direkt an der Box anpassen

Apropos Musikwiedergabe: Wie bei solchen Lautsprechern üblich, kannst du dein Smartphone natürlich drahtlos via Bluetooth 5.0 mit dem Speaker verbinden und so auf deine Lieblingslieder zugreifen. Dank der Multi-Host-Funktion können sogar gleich mehrere Geräte auf einmal mit der Box verbunden werden. Alternativ verfügt das Gerät aber ebenfalls über einen 3,5-mm-Eingang. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket noch vom Schutz gegen Wasser nach IPX2 sowie dem praktischen Tragegurt.

Tiefstpreis-Kracher bei Saturn: Darum solltest du jetzt zuschlagen

Wer jetzt Interesse an der Bluetooth-Box hat, sollte in jedem Fall bei Saturn vorbeischauen. Der Elektromarkt streicht momentan nämlich satte 33 Prozent vom UVP und sorgt so für einen unschlagbaren Tiefstpreis von nur noch 299 Euro. Günstiger gab’s das Gerät mit Blick auf den Preisverlauf zuvor noch nie im Netz!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt