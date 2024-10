So günstig wie nie? Riesiger LG 4K-TV ist jetzt über die Hälfte billiger

Für einen 4K-Fernseher kannst du je nach Größe Unmengen an Geld ausgeben. Wenn dich das bisher vom Kauf abgehalten hat, kommt jetzt der Oberhammer. Denn Otto reduziert gerade einen 65-Zoll-Riesen von LG um 42 Prozent. Und der Sparfaktor wird noch größer, denn bis zum Samstag, dem 26. Oktober, sparst du sogar noch weitere 15 Prozent. Dadurch wird der 4K-Riese ein echtes Schnäppchen.

Das bekommst du für dein Geld

Der 4K Ultra HD Fernseher fügt sich durch sein schmales Design stilsicher in jedes Wohnzimmer ein. Dank seiner Bildschirmdiagonale von 65 Zoll macht er auch in großen Räumen einiges her. Es handelt sich hierbei um einen Smart-TV, der dir einfach Zugriff auf deine liebsten Streaminganbieter ermöglicht. Für realistische Farben beim Seriengucken sorgt ein LCD-Panel, Direct LEDs sowie natürlich die 4K-Auflösung samt HDR. Eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und verschiedene KI-Funktionen zum Hochskalieren von Inhalten sind für den alltäglichen Gebrauch mehr als ausreichend. Gamer werden mit der Wiederholrate aber vermutlich nicht glücklich.

Die Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 20 Watt sollen für ein immersives Erlebnis sorgen, da der Fernseher die Architektur des Raumes erkennt und den Klang so optimal anpasst. Für Konnektivität sorgen HDMI, USB, und LAN-Anschlüsse. Außerdem ist der 4K-TV auch Bluetooth-fähig und unterstützt AirPlay 2.

So gut ist der Deal zum 4K-TV wirklich

Der UVP liegt hier bei stolzen 999 Euro. Otto schreibt den Fernseher aktuell für bereits reduzierte 582 Euro aus. Doch es geht noch günstiger: Dank eines auf der Produktseite aktivierbaren Extra-Rabatts sparst du nämlich weitere 15 Prozent, sodass du nur noch 494,38 Euro hinlegen musst.

Mit nur einem Klick rutscht der Preis unter 500 Euro

Der Preisvergleich zeigt uns hier, dass es sich damit um den besten Preis im Netz handelt – trotz der Versandkosten per Spedition in Höhe von 39,95 Euro. Bisher war der 4K-TV nur am 1. August noch mal günstiger. Der Blick auf den Verlauf legt jedoch nahe, dass es sich hier um einen Preisfehler handeln könnte. Du bekommst den Fernseher damit also vielleicht sogar zum absoluten Tiefstpreis. So oder so: Das aktuelle Otto-Angebot ist ein Top-Deal für den TV!

Die 15-Prozent-Extrarabatt gelten übrigens nicht nur auf Fernseher. Du kannst dir zum Beispiel auch direkt eine passende Soundbar sichern. Wie wäre es mit diesem Modell, ebenfalls von LG? Du sparst dir hier rund 130 Euro vom eigentlichen Preis und zahlst nur 169,15 Euro.