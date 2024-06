So günstig wie nie: Aldi verkauft Mähroboter zum Spitzenpreis

Ein gepflegter Rasen ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ideal für spielende Kinder oder die nächste Garten-Fete – wenn da nicht das lästige Rasenmähen wäre. Zum Glück gibt es mittlerweile aber bezahlbare Mähroboter wie den Scheppach RoboCut L500. Das smarte Gadget nimmt dir die Arbeit vollkommen eigenständig ab und ist bei Aldi aktuell auch noch satte 47 Prozent günstiger zu haben. Was der Mähroboter alles auf dem Kasten hat und warum sich der aktuelle Aldi-Angebotspreis lohnt, erfährst du hier.

Für bis zu 400 m2 Wiese: So erleichtert dir der Mähroboter den Alltag

Der Scheppach Mähroboter RoboCut L500 ist das ideale Gadget, wenn du deinen Rasen ohne Mühe schön gepflegt halten möchtest. Nachdem du die im Lieferumfang enthaltenen 100 m Führungsdraht verlegt hast, mäht das Gerät Grünflächen von bis zu 400 m2 komplett eigenständig. Gleichzeitig hast du über das Display oder die dazugehörige Handy-App aber natürlich weiterhin die volle Kontrolle. So kannst du beispielsweise die täglichen Mähzeiten einstellen und die Schnitthöhe in fünf Stufen zwischen 20 und 60 mm festlegen. Ebenfalls richtig cool ist die Multizonenfunktion. Hiermit kannst du bestimmte Zonen festlegen und diese unterschiedlich mähen lassen.

Apropos Mähen: Dank seiner großen Laufräder macht der Scheppach Mähroboter auch vor Rasenkanten keinen Halt und kann eine Steigung von bis zu 35 Prozent überwinden. Generell sorgt das sogenannte „Floating Cut“ für einen gleichmäßigen Schnitt, während der Rasenschnitt gleichzeitig automatisch als natürlicher Schutz und Nährstoffreservoir verteilt wird. Neben dem Mähroboter und dem 100 m Führungsdraht sind im Lieferumfang außerdem noch 130 Befestigungsklammern, 9 Mähermesser sowie die passende Ladestation des smarten Gadgets inklusive. Letztere steuert der Rasenmähroboter nach getaner Arbeit automatisch an. Doch auch plötzliche Regenschauer erkennt und vermeidet er dank eines integrierten Sensors und stellt sich automatisch unter.

47 Prozent Rabatt: Aldi sorgt für neuen Tiefstpreis

Nicht zu vernachlässigen ist aber natürlich auch der Preis. Ursprünglich wurde der Scheppach Mähroboter RoboCut L500 mit einem UVP von 699 Euro versehen. Bei Aldi kommst du jetzt aber satte 47 Prozent günstiger an das Gerät, wodurch für dich nur noch 369 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten, auf der Rechnung stehen. Wie gut dieses Angebot wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn: Derzeit kann kein anderer Händler den Aldi-Preis unterbieten und auch sonst war der Rasenmäher zuvor noch nie so günstig wie jetzt! Aldi sorgt somit für einen neuen Tiefstpreis und ein echtes Schnäppchen!