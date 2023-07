So günstig wie kaum ein anderer Tarif: 6 GB gibt’s hier für unter 5 Euro monatlich

Im Bereich von unter 10 Euro im Monat finden sich vor allem Handytarife von Anbietern der Drillisch-Gruppe. Das sind die, die meist irgendwas mit „SIM“ am Ende heißen – etwa sim.de, WinSIM und Co. In diese Phalanx sticht jetzt aber auch ein Tarif von Freenet. Aber nicht ohne Weiteres. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Im Bereich rund um die 5 bis 6 Euro ist es ein Hauen und Stechen um den besten Preis. Willst du mehr als 3 bis 4 Gigabyte an Datenvolumen, wird die Luft zudem dünn und es gibt kaum eine Option abseits des O2-Netzes. Das läuft seinem Ruf hinterher, ist aber längst nicht mehr so schlecht, wie einst. Gerade im günstigen Bereich ist es vor allem mehr als ausreichend verfügbar.

Freenet bewirbt den Tarif „6 GB Telefónica Allnet Flat“ derzeit als „Top Deal“. Dabei kostet er selbst reduziert noch 9,99 Euro. Mit einem Rabatt-Trick senkt der Anbieter diesen Preis jedoch auf 4,57 Euro. Allerdings musst du hier mitspielen. Wir zeigen, was nötig ist.

So kommst du auf den Preis

Die 9,99 Euro Grundgebühr pro Monat sind erst einmal gesetzt und stehen auch auf jeder der 24 Rechnungen in der Mindestvertragslaufzeit. Danach bleibt der Preis sogar bestehen und wird nicht teurer (Rabatt auf Lebenszeit). Dafür gibt es eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) sowie die 6 GB LTE-Datenvolumen im O2-Netz.

Nun kommen die Spartipps, die den Preis deutlich senken. Wenn du den Tarif abschließt, kannst du dir nämlich satte 120 Euro Cashback zurückholen. Damit drückst du den Preis rechnerisch schon mal um 5 Euro auf 4,99 Euro. Wenn du jetzt noch deine Rufnummer aus deinem alten Vertrag mitnimmst, bekommst du weitere 10 Euro Bonus, was den Effektivpreis des Tarifs auf eben jene 4,57 Euro sinken lässt. Der steigt auch rechnerisch nicht durch den Anschlusspreis, da du dir den zurückholen kannst.

Alles noch einmal ganz langsam:

9,99 Euro Grundgebühr (statt 14,99 Euro) über 24 Monate (und darüber hinaus)

120 Euro Cashback (Effektivpreis 4,99 Euro)

10 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme (Effektivpreis 4,57 Euro)

Anschlusspreis (39,99 Euro) sparen

Für alle drei Gutschriften – Cashback, Bonus, Anschlusspreis – musst du eine jeweils 19 Cent teure SMS schicken. Diese Schritte musst du also befolgen:

120 Euro Cashback : SMS mit Inhalt „Cashback“ an die Nummer 61131 (Wichtig: geht erst ab dem 4. Vertragsmonat und muss bis zum Ende des 6. Monats vollzogen sein)

: SMS mit Inhalt „Cashback“ an die Nummer 61131 (Wichtig: geht erst ab dem 4. Vertragsmonat und muss bis zum Ende des 6. Monats vollzogen sein) 10 Euro Bonus : SMS mit Inhalt „Bonus“ an die Nummer 22234 (innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Rufnummernmitnahme

: SMS mit Inhalt „Bonus“ an die Nummer 22234 (innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Rufnummernmitnahme 39,99 Euro Anschlusspreis zurückholen: SMS mit Inhalt „AP frei“ an die Nummer 8362 (innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags)

→ Hier kannst du den Tarif buchen

Alle SMS müssen ohne Sonderzeichen (also ohne die Anführungszeichen) gesendet werden. Auch wenn die Kurznachrichten leichte Kosten verursachen, so stehen diese nicht im Verhältnis zu den Ersparnissen. Die Umstände sind zwar da, aber so wird der Tarif von einem Standard-10-Euro-Vertrag zu einem echten Tipp für Schnäppchenfüchse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt