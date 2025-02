Entdeckt haben wir das Tarif-Schnäppchen beim Anbieter Lebara: der Hello! 50 Tarif kostet dich tatsächlich nur 9,99 Euro pro Monat und liefert dir dafür 50 GB 5G-Datenvolumen samt Allnet-Flat und weiteren Vorteilen. Was dir hierbei sonst noch geboten wird und wie du die Kosten sogar noch weiter drückst, erfährst du in diesem Artikel.

Das bekommst du für 9,99 Euro

Es warten 50 GB im 5G-Netz von Telefónica auf dich. Dieses Polster ist locker dick genug, um von unterwegs aus Netflix oder YouTube zu streamen. Mit 50 GB kannst du dir sogar easy mal den ein oder anderen Download über deine mobilen Daten erlauben. Dir steht dafür eine Geschwindigkeit von 50 Mbit/s zur Verfügung.

Eine Allnet-Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming sind natürlich ebenfalls inklusive. Cool ist, dass du zudem 100 Auslandsminuten für 50 Länder bekommst. Du kannst damit also kostenfrei in die Mobil- und Festnetze von beispielsweise der Schweiz oder Thailand telefonieren. Perfekt, um mit deinen Liebsten im Ausland connected zu bleiben.

Der Tarif kostet dich 9,99 Euro im Monat und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Normalerweise kommt noch ein Anschlusspreis von 15 Euro dazu, allerdings reduziert Lebara diesen jetzt ordentlich. Statt 15 Euro zahlst du nämlich bis Ende Februar nur einen Euro für die Aktivierung deiner SIM-Karte. Wenn du von einem anderen Anbieter wechselst und deine Rufnummer mitnimmst, kassierst du sogar noch einen Wechselbonus von 10 Euro ein. Du surfst dadurch einen Monat der Laufzeit quasi gratis.

→ 50 GB für nur 9,99 Euro

Doch lieber ein anderer Tarif?

Lebara reduziert dir den Anschlusspreis nicht nur für den Hello! 50, sondern bei allen Tarifen mit Laufzeit. Ausgenommen ist hiervon lediglich der Hello! 2. So gibt es zum Beispiel auch 10 GB für 4,99 Euro oder 100 GB für 19,99 Euro. Die monatlichen Kosten für deinen neuen Vertrag kannst du dann entweder per SEPA-Überweisung oder PayPal zahlen.

Alle Tarif-Optionen bei Lebara auf einem Blick (die Zahl hinter dem Ausrufezeichen steht immer für das GB-Datenvolumen):

Auch wenn viele Lebara als Mobilfunkanbieter vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, lohnt sich ein Blick in das Portfolio. Hier warten nämlich richtig gute Datenpakete zu echt guten Preisen – und das im starken 5G-Netz von Telefónica. Zusätzlich zahlst du bis Ende Februar bloß einen Euro für den Anschluss. Wenn du bereit bist, eine Vertragsbindung über 24 Monate einzugehen, kannst du mit dem Hello! 50 Tarif ein echtes Schnäppchen eintüten.

