So günstig geht Premium Kaffee: De’Longhi Vollautomat zum halben Preis

Wer sich einen hochwertigen Premium-Brüher in die Küche stellen möchte, kommt nicht um die Top-Geräte von De’Longhi umher. Insbesondere die Kaffeevollautomaten der Marke gehören zu den besten Maschinen auf dem Markt und landen regelmäßig ganz oben auf den Top-Listen. Bei Saturn gibt’s den De’Longhi PrimaDonna Class ECAM550.65.MS Kaffeevollautomat jetzt deutlich günstiger im Angebot. On top bekommst du ein tolles Genuss-Set gratis dazu! Wir stellen dir das Gerät und seine Vorzüge genauer vor.

Darum lohnt sich ein Premium Kaffeevollautomat von De’Longhi

Für den Angebotspreis von rund 670 Euro (bis Montagmorgen (8:59 Uhr) holst du dir mit dem De’Longhi PrimaDonna Class ECAM550.65.MS Kaffeevollautomaten einen absoluten Top-Brüher ins Haus. Egal, ob cremiger Cappuccino, kräftiger Espresso oder andere Heißgetränke – hier bekommst du per Knopfdruck Genuss in die Tasse. Die intuitive Bedienung könnte dank des farbigen 3,5-Zoll-Displays kaum leichter sein und lädt obendrein auch noch zum Ausprobieren der verschiedenen Kaffeespezialitäten ein. Hierbei macht sich ebenfalls das automatische LatteCrema-System bezahlt, welches den leckeren Milchschaum im Nu aufschäumt.

Generell können sich Kaffeeliebhaber bei dem De’Longhi-Gerät austoben: Der Mahlgrad der Kaffeebohnen kann in 12 abgestuften Feinheiten den Vorlieben angepasst werden. Über die Coffee Link App holst du dir auf Wunsch zudem noch zahlreiche weitere Rezeptideen und Tipps. Damit dein frischer Kaffee nicht direkt wieder kalt wird, verfügt der Vollautomat zusätzlich noch über eine beheizte Tassenablage. Besonders cool: Du kannst mit dem Kaffeevollautomaten direkt zwei Tassen auf einmal aufbrühen.

Doch nicht nur die Zubereitung, auch die Reinigung der Maschine ist ein absolutes Kinderspiel. So lässt sich das Brühsystem etwa einfach entnehmen und abspülen. On top gibt’s bei dem Kaffeevollautomaten auch noch ein vollautomatisches Spülprogramm für alle Bestandteile, die mit Milch in Berührung kommen. So wird die nötige Hygiene stets garantiert – ohne, dass du selbst viel Arbeit mit der Reinigung hast.

Starker Rabatt: Hochwertiger Kaffeevollautomat zum Bestpreis

Du bekommst mit dem Kaffeevollautomaten von De’Longhi also wirklich ein absolutes Premium-Gerät. Dies macht sich natürlich auch beim Preis bemerkbar: So ist der Brüher eigentlich mit einem UVP von 1.315 Euro versehen. Saturn hat der Kaffeemaschine aktuell aber einen Rabatt von satten 40 Prozent verpasst und dazu kommt noch der Mehrwertsteuer-Rabatt, der dir im Warenkorb abgezogen wird (bis Montagmorgen (8:59 Uhr). Dadurch stehen schlussendlich noch 663,03 Euro auf der Rechnung – der aktuelle Bestpreis im Netz!

Genuss-Set im Wert von 80 Euro geschenkt

Zusätzlich zu dem starken Rabatt von Saturn gibt’s momentan noch ein absolut geniales Genuss-Set mit italienischen Spezialitäten geschenkt. So bekommst du beispielsweise gleich drei verschiedene Kaffeebohnen-Mischungen sowie eine Venchi Schokoladen Pralinen Box umsonst. Hinzu kommen außerdem noch zwei doppelwandige Cappuccino-Gläser sowie zwei Espresso-Gläser. Ein absolutes Highlight ist zudem der handgefertigte Thermobecher aus Keramik. Hiermit kannst du die leckeren Heißgetränke aus dem Kaffeevollautomaten auch problemlos unterwegs genießen.

Um dir das italienische Genuss-Set sicher zu können, musst du nach dem Kauf eines teilnehmenden De’Longhi Aktionsgeräts – zu denen unter anderem auch der PrimaDonna Class ECAM550.65.MS Kaffeevollautomat gehört – deinen neuen Brüher auf dieser Aktionsseite registrieren. Wichtig ist: Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember, deine Kaffeemaschine musst du jedoch spätestens 30 Tage nach dem Kauf registrieren.

→ De’Longhi PrimaDonna Class ECAM550.65.MS für 663,03 Euro