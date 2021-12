Smartwatches bei Aldi kaufen: Preiskracher trifft auf Überraschung

Kurz vor Weihnachten bietet Aldi Süd noch einmal ein Smartwatch-Schnäppchen an. Ab dem 13. Dezember 2021, also ab morgen, steht bei dem Lebensmittel-Discounter neben reichlich Technik-Zübehör auch die Amazfit GTS 2e zum Sonderpreis zur Verfügung – wahlweise in Schwarz oder mit vergoldetem Gehäuse und roséfarbenem Armband. Lohnt sich das Angebot?

Amazfit GTS 2e bei Aldi Süd kaufen

Ausgestattet ist die Amazfit GTS 2e mit einem 1,65 Zoll großen AMOLED-Display mit Umgebungslichtsensor. Die Auflösung beträgt 348 x 442 Pixel. Das wasserdichte Gehäuse (5 ATM) besteht an der Unterseite aus Kunststoff, während bei der Umrandung eine Aluminiumlegierung gewählt wurde. An der rechten Seite erlaubt eine runde Taste die Steuerung durch das Menü. Die rückseitig verbaute Sensorik macht neben einer Pulsmessung auch die Analyse des Sauerstoffgehalts des Blutes (SpO2) möglich. Zudem ist ein Schlaftracker integriert.

An weiteren Extras vorhanden: ein eigener GPS-Empfänger, Bluetooth 5.0 Schnittstelle, Luftdruck- und Temperatur-Sensor sowie ein Mikrofon. Ein Lautsprecher fehlt allerdings. Deswegen ist es auch bei einer Kopplung mit einem Smartphone nicht möglich, über die Uhr zu telefonieren. Wie bei vielen Uhren von Amazfit ist aber der digitale Sprachassistent von Amazon, Alexa, integriert. Sportfans haben Zugriff auf 90 integrierte Sportprofile. Die Akkulaufzeit bei einer typischen Nutzung liegt laut Hersteller bei 14 Tagen.

Was kostet die Amazfit GTS 2e?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers beträgt 129,90 Euro. Das ist aber nur ein theoretischer Wert, denn selbst Amazfit bietet die Uhr über den eigenen Onlineshop rabattiert an. Dort werden aktuell 97,90 Euro fällig. Aldi unterbietet diesen Preis ab dem 13. Dezember 2021 um knapp 20 Euro. In den Süd-Filialen liegt die kleine GPS-Uhr zu einem Preis von 79,99 Euro in den Regalen. In anderen Onlineshops kostet sie gegenwärtig mindestens knapp 89 Euro.

Apple Watch Series 3 bei Aldi Nord kaufen

Und auch Aldi Nord bietet ab morgen eine Smartwatch an. Und zwar die Apple Watch. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eines der neueren Modelle, sondern um die Apple Watch Series 3 aus dem Jahr 2017. Und es ist auch keine Neuware, die Aldi Nord anbietet. Vielmehr handelt es sich um Uhren, die schon einmal in Gebrauch waren und jetzt runderneuert sozusagen ein zweites Leben erhalten.

Die Apple Watch 3 verfügt über ein 0,9 Zoll großes Retina-OLED-Display (272 x 340 Pixel), ist mit 8 GB Speicherplatz ausgestattet und bietet natürlich einen integrierten GPS-Empfänger. Auch ein barometrischer Höhenmesser ist mit an Bord. Dass die Uhr aber schon vor ein paar Jahren vorgestellt wurde, zeigt sich unter anderem daran, dass nur Bluetooth 4.2 nutzbar ist. Das reicht bei einer Smartwatch aber in aller Regel vollkommen aus. Nutzbar ist die Uhr auch beim Schwimmtraining. Denn sie ist wasserdicht (5 ATM). Und natürlich steht auch Apples Sprachassistent Siri zur Nutzung bereit. Deinen Puls kannst du mit der Apple Watch Series 3 messen, einen SpO2-Messer gibt es hingegen nicht. Der ist erst ab der Apple Watch Series 6 verfügbar.

Die Apple Watch Series 3 kommt zu Aldi Nord.

Was kostet die Apple Watch Series 3?

Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei einer durchschnittlichen Nutzung bei nur 18 Stunden. Du kannst also davon ausgehen, dass du die Uhr täglich mit neuer Energie versorgen musst. Aldi Nord verkauft die runderneuerte Apple Watch Series 3 mit WLAN-Unterstützung (ohne LTE) ab dem 13. Dezember 2021 zu einem Preis von 155 Euro. Das ist ein fairer Preis. Denn neu kostet diese Apple-Smartwatch aktuell mindestens 208 Euro.