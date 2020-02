Mit abgerundeten Ecken und viereckigem Display erinnert die Amazfit-Smartwatch, die es bei Aldi zu kaufen gibt, tatsächlich an die Apple Watch. Allerdings wirkt sie ein wenig sportlicher und ist farbenfroher. Die Uhr gibt’s bei Aldi in den Farben Schwarz, Pink und Blau.

Sportuhr für 35 Euro – kann das was sein?

Für 34,99 Euro gibt’s also eine Smartwatch, die im Grunde aber nur ein besserer Fitnesstracker ist. Auf dem rund 1,3 Zoll großen Display werden vorrangig Inhalte vom verbundenen Smartphone wiedergegeben. Fitnessfunktionen, wie Pulsmessung, Schlafüberwachung und Sport-Tracking kann das Armband selbst, für alles andere – selbst für Ortung via GPS – ist ein verbundenes Smartphone notwendig. Unterstützt werden sowohl Geräte mit iOS (also iPhones) als auch Android-Smartphones. Die Uhr selbst läuft mit einem eigenen Betriebssystem.

Die Uhr des Labels Amazfit, hergestellt von Huami, die wiederum aus dem Konzerngeflecht von Xiaomi stammen, kommt also über die Einfachheit der Funktionen, 45 Tage Akkulaufzeit und nicht zuletzt über den Preis.

Smartwatch bei Aldi: So gut ist der Deal

Und dieser Preis hat es in sich: Mit den gebotenen 35 Euro liegt Aldi Nord um 15 Euro unterhalb der Konkurrenz. In dieser niedrigen Preisklasse ist das nicht zu verachten. Erst ab 50 Euro steigen andere Händler in den Angebots-Poker ein. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Preis bis zum Start des Aldi-Angebots am 27. Februar entwickelt.

Wenn „Lite“ dir zu leicht ist, du aber grundsätzlich Interesse an Smartwatches von Huami hast: Die Amazfit GTS ist tatsächlich eine alltagstaugliche Smartwatch des Herstellers, die – so unser Testurteil – mit dem flachen Design und dem hervorragenden Bedienkomfort punktet. Allerdings kostet die Amazfit GTS auch etwas mehr als 100 Euro und tritt somit nicht wirklich in Konkurrenz mit der Bip Lite.

