Smartphone für unter 100 Euro? Schnäppchen-Handys im Angebot

Im Rahmen der MotoWeek kannst du bei MediaMarkt aktuell Smartphones von Motorola zu Schnäppchen-Preisen abgreifen. Wie oft sieht man sonst noch Handys für unter 100 Euro? Das moto e22i kostet im Angebot nämlich nur noch 99 Euro – der momentan günstigste Preis im Netz für das Gerät. Doch auch die Alternative für 149 Euro kann sich sehen lassen.

Motorola Moto e22i – Was wird dir für 99 Euro geboten?

Man darf beim Motorola Moto e22i für 99 Euro natürlich kein Oberklasse-Smartphone erwarten. Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die nicht allzu viel von ihrem Handy verlangen. Telefonieren und Chatten über WhatsApp, Telegram und Co. ist mit dem Motorola-Smartphone selbstverständlich genauso möglich wie bei anderen Geräten. Dafür muss man aber beispielsweise Abstriche bei der Auflösung machen. Das 6,5 Zoll große Display löst nämlich nur mit 720 x 1.600 Pixeln auf und kommt so auf eine Pixeldichte von gerade einmal 270 ppi – für die alltägliche Nutzung reicht das aber allemal aus. Die Bildwiederholfrequenz beträgt dabei immerhin 90 Hz. Doch auch der MediaTek-Helio-G37 Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher ist als eher schwach einzustufen.

Motorola Moto e22i Software Android 12 Prozessor MediaTek-Helio-G37 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4872×3248 (15,8 Megapixel) Akku 4.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 169 g Farbe Weiß, Grau Einführungspreis 130 € Marktstart September 2022

Dafür kann das Motorola Moto e22i mit einer recht ordentlichen Akku-Kapazität von 4.020 mAh punkten. Außerdem ist das Handy nach IP52 immerhin gegen Spritzwasser geschützt. Ein weiterer Pluspunkt ist der Fingerabdrucksensor des Dual-SIM-fähigen Smartphones. Zudem wird bei dem LTE-Gerät über die üblichen Standards wie WLAN und Bluetooth 5.0 gefunkt. Auf den ersten Blick wirkt dafür der Speicherplatz mit 32 GB ziemlich klein. Doch genau hier liegt eine große Stärke des Moto e22i. Im Gegensatz zu vielen neuen Smartphones gibt es hier nämlich noch einen microSD-Slot, wodurch du den Speicher auf bis zu 1 TB erweitern kannst. Fotos werden übrigens über die Hauptkamera mit 15,8 Megapixel geknipst, während die Selfie-Kamera auf rund 5 MP kommt. Das Preisschild von 99 Euro ist dabei durchaus ein guter Deal, der im Netz momentan von keinen anderen Anbieter geschlagen wird.

→ Motorola Moto e22i für 99 Euro

Alternative für 149 Euro – Das bessere Gesamtpaket für 50 Euro mehr?

Wer hingegen etwas mehr Leistung haben möchte und bereit ist 149 Euro auszugeben, sollte einen Blick auf das Motorola moto g42 werfen. Für den Aufpreis von 50 Euro bekommst du hier nämlich ein OLED-Display mit einer Pixeldichte von deutlich besseren 411 ppi. Zudem fallen sowohl der Arbeitsspeicher mit 4 GB als auch der Speicherplatz mit 64 GB doppelt so groß aus, wie beim Moto e22i. Auch bei diesem Smartphone gibt es übrigens einen microSD-Slot für mehr Speicher. Hobbyfotografen freuen sich außerdem über die deutlich bessere Hauptkamera mit 50 MP.

Motorola Moto G42 Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 680 Display 6,4 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 175 g Farbe Grün, Rosé Einführungspreis Moto G42 (4/128 GB): 250 €, Moto G42 (4/64 GB): 210 € Marktstart Juni 2022

Dennoch handelt es sich auch beim Motorola moto g42 um ein Budget-Handy, das man nicht mit der höherpreisigen Konkurrenz von Samsung, Apple und Co. gleichstellen sollte. Dafür kann sich das Preisschild von 149 Euro für das Smartphone auf jeden Fall sehen lassen. Auch dieser Preis wird im Netz momentan nämlich nicht geschlagen. Aber auch der Blick auf die weiteren Angebote der MotoWeek bei MediaMarkt könnte sich lohnen. Hier finden sich nämlich ebenso einige spannende Deals für ein paar Euro mehr mit einer entsprechend besseren Ausstattung.

→ Motorola moto g42 für 149 Euro