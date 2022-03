Smartphone für 100 Euro: Handy-Tipp für Gelegenheitsnutzer bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt gibt es jetzt ein simples, aber gutes Handy zum Sonderpreis von 99 Euro. Die Rede ist vom Einsteiger-Smartphone Motorola moto e30. Das Smartphone bietet eine solide Basisausstattung und sogar einige kleine Highlights. Wer auf der Suche nach einem 100-Euro-Smartphone ist, sollte einen näheren Blick auf das Handy werfen.

moto e30: Dual-SIM, großer Akku und interessante Kamera-Ausstattung

Das moto e30 ist das absolute Gegenstück zum 800 Euro teuren Motorola Edge 30 Pro, das in beinahe jeder Hinsicht als Spitzen-Smartphone durchgeht. Das e30 zeigt sich im Datenblatt deutlich unaufgeregter, wenngleich du hiermit als Gelegenheitsnutzer ebenfalls alle wichtigen Funktionen findest.

So unterstützt das Gerät Dual-SIM, was sich vor allem dann eignet, wenn du private und dienstliche SIM-Karten in ein und demselben Handy verwenden willst. Außerdem gibt es einen mit 5.000 mAh recht üppigen Akku. Der sorgt für lange Laufzeiten, zumal die verbaute Technik nicht so sehr am Energievorrat zehren dürfte, wie dies in hochgetakteten Oberklasse-Smartphones der Fall ist.

Beim Display handelt es sich um ein 6,53 Zoll großen IPS-Touchscreen. Der ist groß genug, um Inhalte auf dem Smartphone übersichtlich anzuzeigen und zu ordnen. In der Diagonalen entspricht dies etwas mehr als 16 Zentimetern und mit Gehäuserahmen misst das Smartphone 16,5 Zentimeter in der Höhe sowie 7,6 Zentimeter in der Breite und dazu ist es 9 Millimeter dick. Anders als viele Konkurrenten im günstigen Preisbereich ist es bereits mit dem neueren und weniger anfälligen USB-Standard USB-C ausgerüstet. Per IP52-Zertifizierung ist es bis zu einem gewissen Grad sogar wasserdicht beziehungsweise -abweisend.

Interessant ist ein Blick auf die Kameradaten des Moto e30: Insgesamt stehen drei Objektive zur Verfügung. Die Hauptkamera produziert Fotos mit 48 Megapixeln. Das ist in dieser Preisklasse bemerkenswert hoch. Die Neben-Objektive sind hier nur als Unterstützer für Nahaufnahmen (Makro) und Tiefenmessung gedacht. Softwareseitig bietet die Kamera Extra-Funktionen für Panorama-, Portrait- und Nachtfotografien.

Schlankes Android und Fingerabdrucksensor

Das Smartphone besitzt einen praktischen Fingerabdrucksensor, mit dem du das Handy und viele Apps – etwa für Banking – zusätzlich sichern kannst. Dabei wird der Fingerabdruck nur auf dem Gerät gespeichert und nicht irgendwo hochgeladen. Das Handy ist Teil des Android-Go-Programms. Das Betriebssystem ist dabei so ausgelegt, dass es trotz nominell schwächerem Prozessor eine gute Performance liefert und viele Apps sind extra für die Bedienung auf günstigen Smartphones ausgerichtet.