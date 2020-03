Bei den Smartphone-Angeboten am Wochenende – ob bei Media Markt oder bei Saturn – sind oft neue Bestpreise dabei. Mal werden neue Tiefpreise erzielt, meist ist es aber der Anspruch, zumindest den aktuell besten Preis zu bieten. So auch in dieser Woche.

Hier kommt unsere Top 3:

Media Mart Smartphone-Fieber – die Top-Deals

Obacht: Die Aktion endet am Montagmorgen um 8:00 Uhr und ist nur online gültig.

#1 Google Pixel 3a XL

Das größere der beiden Mittelklasse-Smartphones von Google wird endlich günstiger. Lange Zeit hielt sich das Pixel 3a XL stabil bei 380 bis 400 Euro. Jetzt verkauft Media Markt das „Android iPhone“ für 333 Euro und bietet somit den aktuellen und auch den bisherigen Bestpreis.

#2 Huawei P30 Pro

Eines der letzten Huawei-Flaggschiffe, das noch vollends unberührt von der unrühmlichen „Huawei-Bann“-Geschichte auf den Markt kam. Das Foto-Monster P30 Pro überzeugt vor allem durch die Kamera. Aber auch sonst ist das Huawei-Smartphone mit allen Wassern gewaschen.

Im Angebot bei Media Markt kostet es jetzt 549 Euro. Immer noch eine Stange Geld. Angesichts des Startpreises von 1.000 Euro und der Tatsache, dass sich das Smartphone lange über der 600-Euro-Marke hielt, ist das Angebot aber nicht zu verachten.

#3 Samsung Galaxy Note 10

Auch das Premium-Flaggschiff von Samsung ist wieder im Angebot. Mit 699 Euro ist das Smartphone zwar das teuerste der Aktion, zusammen mit dem P30 Pro aber mit Sicherheit auch das beste und ausgereifteste Android-Flaggschiff. Alleinstellungsmerkmal ist der integrierte Bedienstift, der S Pen. Technisch können dem Note 10 wenige Handys das Wasser reichen.

Weitere Smartphones im Angebot

Auch sonst sind einige interessante Geräte im Angebot beim Media Markt Smartphone-Fieber reduziert. Eine Auswahl:

Smartphone-Fieber bei Media Markt, Purzel-Preise bei Saturn

Die Aktionen „Smartphone-Fieber“ bei MediaMarkt und „Smartphone-Purzel-Preise“ bei Saturn überschneiden sich, dauern bis Montagmorgen, 8:00 Uhr und gelten nur in den Online-Shops der beiden Händler. Top-Deal an diesem Sonntag bei Saturn ist übrigens das iPhone XS (64 GB), das 599 Euro kostet. Versandkosten fallen im Aktionszeitraum nicht weiter an.

