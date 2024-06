Smartes Katzenklo: PAWBBY P1 Ultra spart Zeit, ist sicher & jetzt im Angebot

Als wir im vergangenen Jahr das PAWBBY P1 Ultra testeten, waren wir durchaus überrascht: Das lästige Reinigen des Katzenklos wird dir hierbei wirklich abgenommen und viele weitere Extra-Funktionen, wie die integrierte Waage, bieten einen echten Mehrwert. Die Grundfunktion ist jedoch: Es nimmt dir das lästige Schaufeln ab. Denn die Trommel im Inneren kann sich drehen und das erledigte Geschäft fällt dadurch in ein Fach am Boden. Wenn du wissen möchtest, wie genau das Gadget funktioniert, empfehlen wir dir einen Blick in den ausführlichen Test. In diesem Artikel hier widmen wir uns hingegen einem aktuellen Angebot bei Kaufland und erklären, wieso das smarte Katzenklo so sicher ist.

Besonders sicher: Darum musst du dir beim PAWBBY P1 Ultra keine Sorgen machen

Beim PAWBBY P1 Ultra wird die Sicherheit deiner Vierbeiner großgeschrieben. Der Hersteller verspricht bei dem selbstreinigenden Katzenklo sogar einen zehnschichtigen Sicherheitsschutz. Doch was bedeutet das genau? Grundsätzlich gesagt sorgen verschiedene Sensoren und smarte Funktionen dafür, dass deiner Fellnase kein Haar gekrümmt wird. So deaktiviert sich das Gerät beispielsweise automatisch, sobald die Katze vor der Toilette steht, während die integrierte Waage zusätzlich auch erkennt, sobald sie das smarte Katzenklo betritt. Es besteht also keine Gefahr, dass sich die Trommel während des Geschäfts deines Vierbeiners plötzlich dreht.

Sobald die Katze sich nähert, wird der Reinigungsvorgang unterbrochen

Doch auch abseits davon gibt es viele weitere Sicherheitsfunktionen, welche etwa eine Erstickungsgefahr deiner Katze oder eine Motorenüberlastung verhindern. Außerdem testet das smarte Katzenklo seine ordnungsgemäße Funktionalität fortlaufend über eingebaute Sensoren. All das sind nicht nur Versprechen des Herstellers: Die TÜV Rheinland Haustiersicherheitszertifizierung beweist die hohen Sicherheitsstandards des PAWBBY P1 Ultra. Du sparst mit dem smarten Katzenklo also nicht nur Zeit, sondern garantierst auch die Sicherheit deines Haustiers.

Übrigens: Wenn bei dir zu Hause kleine Kitten durch die Wohnung toben oder du eine trächtige oder ältere Katze hast, kannst du ebenfalls bedenkenlos zum PAWBBY P1 Ultra greifen. Der sogenannte SpecialCatsCare-Modus wurde speziell für solche Haustiere entwickelt und garantiert die Sicherheit deiner Lieblinge.

Smartes Katzenklo im Angebot bei Kaufland

Aktuell lohnt sich der Kauf des PAWBBY P1 Ultra umso mehr. Bei Kaufland bekommst du das smarte Katzenklo derzeit nämlich 190 Euro billiger. Dadurch stehen zunächst 509 Euro auf der Rechnung. Wer besonders schnell ist, kann zusätzlich aber auch noch einen 30-Euro-Coupon auf der Produktseite aktivieren und zahlt dadurch lediglich 479 Euro für das Gadget. Dieser Rabatt ist jedoch limitiert und könnte bald schon vergriffen sein. Der Versand ist aber in jedem Fall kostenfrei.