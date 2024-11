Jetzt schon Black Week Preise sichern: Smarte Türschlösser zu Top-Preisen

Für starke Angebote musst du nicht bis zum Black Friday warten! Welock, Hersteller von smarten Türschlössern, hat die Schnäppchen-Saison nämlich bereits eröffnet und verschiedene Produkte mit satten Rabatten versehen. Welche Angebote sich dabei besonders lohnen und warum sich der Umstieg auf ein smartes Türschloss lohnen kann, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Black Friday Sale bei Welock

Das Welock Smart Touch 41 ist vor allem für etwas breitere Türen zwischen 50 und 100 mm geeignet. Es lässt sich per Fingerabdruck öffnen, der Scan dauert dann nur eine halbe Sekunde, bevor sich das Schloss öffnet. Du kannst es einfach in dein Smart Home integrieren und Alexa bitten, die Tür für dich zu öffnen. Solltest du unterwegs sein und der Handwerker klingelt, kannst du dein Schloss auch per App entsperren.

Eigentlich hängt hier ein Preisschild von 189 Euro dran. Dank des Codes BF57 sparst du dir jetzt aber 57 Euro, sodass du nur noch 132 Euro zahlen musst. Wenn du lieber bei Amazon einkaufst, bekommst du das Schloss hier mit dem Code LOCKTOUCH41 zum gleichen Preis.

Für die Steuerung per App oder Sprachbefehl benötigst du zusätzlich noch diese WiFiBox. Sie kostet 99 Euro, du kannst dein Türschloss aber natürlich auch ohne verwenden. Allerdings musst du dann bei der Funktionalität ein paar Abstriche machen.

Das Welock Smart Lock SECBN51 funktioniert ebenfalls per Fingerabdruck. Wir haben es bereits getestet, unser Fazit liest du hier. Du kannst es in Türen mit einer Dicke von 30 bis 70 mm einbauen. Die Batterielaufzeit des Schlosses gibt der Hersteller mit bis zu einem Jahr an. Im Paket des SECBN51 findest du außerdem noch drei RFID-Karten, die du als „Ersatzschlüssel“ an Freunde und Verwandte weitergeben kannst. Auch bei dieser Variante sparst du dir mit dem Code BF57 bares Geld und zahlst nur 132 Euro. Mit dem Code SECBNEBL51 sicherst du es dir auch bei Amazon günstiger.

Perfekt für viele Gäste: Smart Lock mit Zahlencode

Wenn du kein Fan von Fingerabdrucksensoren bist oder deine Wohnung zeitweise vermietest, hat Welock auch Schlösser mit Nummernblock ordentlich reduziert. Das Smart Lock PCB41 lässt sich entweder mit einem individuellen Code (bis zu zehn verschiedene sind möglich) oder einer RFID-Karte entsperren. Natürlich kannst du auch dieses Türschloss per App entsperren. Mit dem Codes BF40 streicht der Hersteller 40 Euro vom UVP und verlangt nur noch 109 Euro. Amazon verkauft es dir ebenfalls für 109 Euro, wenn du den Code PCB10EBL41 an der Kasse eingibst.