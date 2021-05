Ab heute, dem 31. Mai, bietet Aldi Süd weitere Produkte für deinen Garten an. Der Discounter setzt bei der diesjährigen Gartensaison den Schwerpunkt vor allem auf smarte Gartenbeleuchtung. Und die gibt es vom Philips Hue-Konkurrent Tint. Welche Modelle es zu holen gibt, haben wir aufgelistet.

Tint Outdoor LED-Strip White und Color

Du findest zeitnah auch den Outdoor-LED-Strip bei Aldi Süd, mit dem du einen Weg, ein Blumenbeet oder die Umzäunung deines Gartens beleuchten kannst. Der Strip ist insgesamt fünf Meter lang und bietet sowohl weißes als auch farbiges Licht. Er kommt auf bis zu 1.200 Lumen und bewegt sich zwischen warmen Weißtönen und einem Tageslichtweiß. Tint integriert eine IP44- und IP65-Zertifizierung, wodurch der Lightstrip gegen Spritzwasser sowie Strahlwasser geschützt ist.

Aldi Süd verlangt für den LED-Strip 89,99 Euro und ist ausschließlich im Online-Shop verfügbar.

Tint Calluna Kugelleuchte

Möchtest du lieber einzelne Highlights in deinem Garten setzen, eignet sich die Kuggelleuchte Calluna. Sie kommt auf eine Helligkeit von bis zu 806 Lumen, sie ist also in etwa so hell wie eine normale 80-Watt-Glühbirne. Zur Verfügung stehen dir verschiedene Farbnuancen und Lichtfarben – zum Beispiel warmes oder recht kaltes Licht. Die Tint Calluna ist dank der IP65-Zertifizierung Garten-tauglich und misst einen Durchmesser von 35 Zentimetern. Calluna kostet 69,99 Euro im Rahmen der Aktion.

LED-Leuchtkugel Calluna von Tint bei Aldi

Tint Gartenstrahler

Ab heute, dem 31. Mai finden sich außerdem die Tint Gartenstrahler bei Aldi Süd. Die Strahler kommen in einem 3er-Set und können jeweils bis zu drei Meter voneinander platziert werden. Die Strahler sind gemäß IP65 strahlwassergeschützt, das Netzteil gegen Spritzwasser. Eine einzelne Leuchte kommt auf eine Helligkeit von 180 Lumen. Kostenpunkt: 99,99 Euro.

Kompatibilität von Tint-Leuchten

Tint versieht alle seine Outdoor-Lampen mit smarter Technik, sodass du deine Gartenbeleuchtung per App bedienen kannst. Daneben kannst du sie auch per Sprachbefehl oder Fernbedienung steuern. Zusätzlich erlaubt es Tint einige Produkte an dein Smart-Gardening- beziehungsweise Smart-Home-System anzuschließen – beispielsweise den LED-Strip. Die Leuchten sind mit anderen Systemen kompatibel, sofern der Funkstandard ZigBee 3.0 vorhanden ist. Somit kannst du die Leuchte zum Beispiel auch mit Philips-Hue-Produkten oder auch Samsung SmartThings koppeln.

Die Tint Außenleuchtkugeln bilden indes ein eigenes MESH-System untereinander und sind über die AwoX-App bedienbar. Hast du mal keinen Internetzugang ist das kein Problem, denn die Kugeln lassen sich auch offline ansteuern.