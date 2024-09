Normalerweise kosten dich zwei der Smart Tags Pro 49,99 Euro. Aktuell reduziert Aldi sie jedoch einfach um die Hälfte, sodass du tatsächlich beide zum Preis von einem bekommst. Die Tags ermöglichen dir eine genaue Ortung von den unterschiedlichsten Dingen. So kannst du sie zum Beispiel an deinem Reisegepäck oder dem Autoschlüssel befestigen. Aber auch am Halsband von deinem Haustier oder an deinem Fahrrad finden sie Platz. Und das Beste: Kompatibel sind die Tags sowohl mit iPhones als auch mit Android-Smartphones.

→ Direkt zum Angebot!

Wie funktioniert die Ortung mit dem Smart Tag Pro?

Die Tags fallen dabei kaum auf. Sie sind klein, quadratisch und nur 0,8 mm breit. Du hast die Wahl zwischen den Farben Weiß und Schwarz. Über die „Wo ist?“-App auf dem iPhone oder die „Maginon Smart Home“-App via Android hast du alles im Blick. Entfernst du dich von deinen Gegenständen, etwa weil du sie vergessen hast oder sie gestohlen worden sind, senden die Smart Tags Pro eine Benachrichtigung an dein Handy. Besitzt du ein iPhone, ist es egal, wie weit weg du bist. Du kannst die Position weiterhin durchgehend verfolgen. Bei einem Android-Modell siehst du hingegen den letzten Standort. Dies ermöglicht dir eine ziemlich genaue Lokalisierung.

Du verlierst nicht nur Schlüssel und Taschen, sondern auch dein Handy? So findest du es wieder

Für eine noch einfachere Auffindbarkeit sorgt ein integrierter Alarmsummer. Die Tags werden über eine Knopfzellenbatterie mit Strom versorgt. Diese hat eine Lebensdauer von etwa einem Jahr, bevor du sie austauschen musst.

Aldi bietet dir hier also eine kostengünstige Alternative zu den AirTags von Apple. Den teureren Modellen stehen die Smart Tags Pro in puncto Funktionalität in nichts nach und haben dabei sogar einen entscheidenden Vorteil: Sie funktionieren praktischerweise nicht nur mit iOS-, sondern auch mit Android-Geräten. Zum Preis von nur 24,99 Euro bekommst du bei Apple zudem nicht mal einen AirTag. Bei Aldi bekommst du sie aber gleich im Doppelpack und hast damit deine wichtigsten Gegenstände immer auf dem Radar.