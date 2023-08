Smart Speaker über 50 Prozent günstiger: Amazon Echo Kracher bei MediaMarkt

Bis zum 31. August gibt’s bei MediaMarkt verschiedene Amazon Echo Smart Speaker im Angebot und in coolen Bundles. Ein absolutes Highlight ist dabei der Rabatt zum Echo Pop: Hier bekommst du nämlich einen Smart Speaker radikal reduziert! Dadurch zahlst du nur rund 25 Euro für den intelligenten Lautsprecher.

Smart Speaker für unter 30 Euro

Auf der Produktseite des Amazon Echo Pop steht ein UVP von 54,99 Euro. Hier streicht der Elektronikhändler jedoch 54 Prozent – wodurch am Ende nur noch 24,99 Euro auf dem Kassenbon stehen. Scrollst du hier ein wenig runter, kannst du noch weitere Schnäppchen unter „Empfohlene Kombinationen“ finden. Dort zahlst du etwa nur noch 59,98 Euro für einen Doppelpack zusammen mit einem Amazon Echo Dot (5. Gen.).

Der Preis des Smart Speakers ist dabei wirklich top, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt. Preiswerter gibt’s den Lautsprecher nämlich nirgendwo im Netz und günstiger war er bisher auch noch nie.

→ Amazon Echo Pop für 24,99 Euro

Amazon Echo Pop: Das wird dir bei diesem Modell geboten

Doch was bietet dir der Amazon Echo Pop überhaupt? Die Smart Speaker punkten auf den ersten Blick vor allem mit dem kompakten und schlichten Design (99 x 91 x 82 mm). Dadurch passen die WLAN– und Bluetooth-fähigen Lautsprecher wirklich überallhin und können jeden Raum in deiner Wohnung smart machen. Hierfür setzt Amazon selbstverständlich auf Alexa, welche dir über Sprachbefehle unzählige Funktionen liefert.

Küche, Wohnzimmer & Co. Dieser Smart Speaker passt in jeden Raum

Egal, ob für aktuelle Nachrichten und Wetterberichte, Rezeptideen beim Kochen oder zur Steuerung von smarten Lampen – die Einsatzmöglichkeiten sind quasi grenzenlos. Selbstverständlich kannst du über die Lautsprecher auch auf die gängigen Musikstreaming-Dienste zugreifen und so deine Lieblingsmusik hören. Dabei erreicht der Amazon Echo Pop einen Frequenzbereich zwischen 110 und 20.000 Hz.

Besonders cool: Du kannst die beiden Smart Speaker auch direkt miteinander koppeln, etwa um in mehreren Räumen gleichzeitig Musik abzuspielen. Darüber hinaus kannst du die beiden Geräte auch als eine Art Freisprechanlage verwenden und so mit deinen Mitbewohnern sprechen, ohne dass ihr aufstehen oder schreien müsst. Das Schnäppchen für den Amazon Echo Pop lohnt sich also definitiv – vor allem zum Top-Preis von nur 24,99 Euro!