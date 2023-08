Smart Speaker Sale bei MediaMarkt: Zwei kaufen und massiv sparen

Egal, ob zum Steuern von smarten Lampen, für komfortablen Musikgenuss oder einfach nur für die neusten News, Rezepte und Co. – ein Smart Speaker bietet dir unzählige Einsatzmöglichkeiten und kann dir den Alltag ungemein erleichtern. Bei MediaMarkt läuft bis zum 31. August eine coole Spar-Aktion rund um die beliebten Amazon Echo Lautsprecher. Beim Kauf eines Smart Speakers wie dem Echo Dot (5. Gen.) gibt’s den Zweiten für nur wenige Euro on top! So zahlst du für zwei dieser Lautsprecher insgesamt lediglich rund 69 Euro (auf der Produktseite weiter unten bei „Empfohlene Kombinationen“) – und sparst so im Vergleich zum Bestpreis im Netz.

Smart Speaker im Doppelpack: Amazon Echo Dot

Alle, die insbesondere einen hochwertigen Lautsprecher suchen, sollten einen Blick auf den Amazon Echo Dot (5. Gen.) werfen. Der Smarte Speaker liefert dir beim Musikhören nämlich tiefe Bässe und einen satten Klang sowie klare Stimmen beim Telefonieren. Zusätzlich kannst du das Gerät – vor allem im Doppelpack – ebenso gut als Heimkinosystem nutzen, indem du es mit einem Fire TV verbindest. Darüber hinaus kommst du mit dem Echo Dot aber selbstverständlich auch in den Genuss weiterer intelligenter Funktionen. So steuerst du mit dem Lautsprecher deine Smart Home Geräte per Sprachbefehl und nutzt dabei Amazon Alexa.

Während der Amazon Echo Dot (5. Gen.) einzeln bei MediaMarkt mit einem Preisschild von 64,99 Euro versehen ist, zahlst du im Doppelpack lediglich 68,98 Euro für die beiden Smart Speaker. Zum Vergleich: Der Bestpreis im Netz für den Lautsprecher beträgt aktuell 37,05 Euro, zwei Stück würden dich sonst also mindestens 74,10 Euro kosten. Das Spar-Bundle bei MediaMarkt findest du dabei stets auf der Produktseite unter „Empfohlene Kombinationen“ – für das Angebot musst du also auf der Produktseite ein Stück nach unten scrollen.

→ Zwei Amazon Echo Dot (5. Gen.) für 68,98 Euro

Doppelt billiger als einzeln? Echo Show- & Pop-Bundles deutlich günstiger

Noch mehr Sparpotenzial gibt’s beim Amazon Echo Show 5 (3. Gen.). Während dieses Gerät einzeln bei MediaMarkt 109,99 Euro kostet, zahlst du für zwei Stück sogar einen Cent weniger – also nur 109,98 Euro (Auch das Angebot findest du auf der Produktseite wieder etwas weiter unten bei „Empfohlene Kombinationen“). Holst du dir den Smart Speaker im Netz bei anderen Anbietern, zahlst du für das Doppelpack mindestens 119,90 Euro. Der Amazon Echo Show 5 liefert dir mit seinem 5,45 Zoll großen Display sowie der integrierten Kamera noch mehr Einsatzmöglichkeiten. Bei uns im Test ist uns zudem die verbesserte Audioqualität im Vergleich zum Vorgängermodell positiv aufgefallen.

→ Zwei Amazon Echo Show 5 (3. Gen.) für 109,98 Euro

Für Sparfüchse lohnen sich zudem die Echo Pop Smart Speaker. Im Bundle kommst du bei MediaMarkt für nur 48,98 Euro (weiter unten auf der Produktseite bei „Empfohlene Kombinationen“) bereits in den Genuss von zwei intelligenten Lautsprechern, welche dir rund um Alexa den Alltag enorm erleichtern können. Im Netz zahlst du sonst rund 54 Euro für die beiden Smart Speaker.

→ Zwei Amazon Echo Pop Smart Speaker für 48,98 Euro