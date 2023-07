Smart Speaker für 18 Euro, Musik-Abo gratis: Amazon will’s am Prime Day wirklich wissen

Was als Countdown-Deals begann, läuft auch am Prime Day selbst noch weiter. Vor allem die Service-Deals mit Gratis-Monaten für wirklich wertvolle Abos erfreuen sich steter Beliebtheit. Wir zeigen, was du hier bekommst. Dazu hat Amazon auch in Sachen Hardware die Spendierhosen an. Den neuen Echo Pop Smart Speaker gibt’s endlich mal ordentlich reduziert (18 stat 55 Euro). Der arrivierte Fire TV Stick 4K ist unterdessen auf einen Alltime-Niedrigpreis gefallen (jetzt 21,99 Euro, die Max-Version kostet 34,99 Euro). Die Fire TV Sticks kommen mit Alexa Sprachfernbedienung.

Audible, Music, Kindle: Diese Services sind jetzt gratis

Das nach eigenen Angaben „beste Angebot des Jahres“ bietet Amazon für Neukunden seines Musikstreamingdienstes. Amazon Prime Music Unlimited gibt es für Prime-Kunden derzeit für 4 Monate lang gratis, Nicht-Prime-Kunden bekommen immerhin 3 Freimonate. Das Unlimited-Paket unterstützt verlustfreies Streaming (HD Music) sowie 3D-Audio und bietet eine Bibliothek mit mehr als 90 Millionen Musiktiteln. Nach Ablauf des Gratis-Zeitraumes kostet Music Unlimited 8,99 Euro für Prime-Kunden und 10,99 Euro für Nicht-Prime-Kunden. Allerdings kannst du auch direkt kündigen und zahlst dann keinen Cent – Prime Music Unlimited ist nämlich kein Abo-Modell mit Mindestlaufzeit.

Amazon Music Unlimited Angebot zum Prime Day.

Der nächste Service, den es jetzt mit Preisvorteil gibt, ist Audible. Amazons Hörbuch- und Podcast-Plattform ist im Prime-Angebot für 3 Monate kostenlos (danach 9,95 Euro, jederzeit kündbar). Cool ist, dass du jeden Monat ein komplettes Hörbuch gratis anhören kannst und damit faktisch 3 Hörbücher geschenkt bekommst.

→ Das sind die besten Hörbuch-Apps 2023

→ Spotify, Deezer und Prime Music: Die Unterschiede zwischen den Streamingdiensten

Auch für Leseratten ist ein Prime-Day-Angebot bei den Countdown-Deals dabei: Hier kommen Prime-Kunden in den Genuss von 3 Monaten Kindle Unlimited ohne Kosten. Danach würde das jederzeit kündbare Abo 11,75 Euro monatlich kosten. Gerade für die Urlaubs-Saison ein starker Deal, wenn viele Workaholics am Strand oder Pool im Urlaub wieder zum Lesen finden. Kindle Unlimited umfasst Millionen Buchtitel, die du dir einfach auf deinen eBook-Reader ziehen kannst und auf Abruf liest. Was du separat noch brauchst, ist der passende eBook-Reader selbst. Die Kindle-Geräte kosten zwischen 100 und 190 Euro – dürften am Prime Day selbst aber günstiger zu haben sein. Nicht-Prime-User erhalten einen 30-tägigen Gratiszeitraum. Alternativ kannst du Kindle Unlimited über die Kindle Lese App ebenfalls auf deinem Smartphone oder Tablet nutzen.

Übrigens: Auch ohne Abo können sich die Kindle-Angebote rund um den Prime Day lohnen. Hier gibt’s hunderte E-Books derzeit zum Sonderpreis von 1,99 Euro.

Perfekt für Audible & Musikgenuss: Der beste Echo-Speaker deutlich heruntergesetzt

Den besten Sound im Amazon-Universum bekommst du mit dem edelsten Smart Speaker der Echo-Serie. Während die kleinsten Lautsprecher, der Echo Pop, wie eingangs erwähnt für rund 18 Euro nahezu verramscht werden, können Sound-Ästheten mit dem Echo Studio einen etwas volleren und eleganteren Klang in ihre Bude bringen.

Im Prime Day Angebot kostet der Echo Studio jetzt 179,99 Euro. Damit ist er um 25 Prozent reduziert und nirgends sonst günstiger erhältlich. Der Lautsprecher setzt auf Dolby Atmos zur Klang-Optimierung und beinhaltet die Alexa-Sprachassistenz für alle smarten Angelegenheiten.

Kooperation nutzen: Amazon und Booking.com geben Reise-Cashback

Eine üppige Cashback-Aktion haben Amazon und das Reisebuchungs-Portal Booking.com für Prime-Kunden ins Leben gerufen. Prime-Mitglieder, die auf Booking.com buchen, erhalten 10 Prozent der Reisesumme in Form eines Reiseguthabens für künftige Buchungen zurück. Auch die eigenen Booking-Rabatte des „Genius“-Programms kannst du als Prime-Kunde sofort buchen. Die Kooperation der beiden Online-Schwergewichte läuft laut Kleingedrucktem vorerst bis zum 30. April 2024.

Prime-Kunde werden: So bekommst du Rabatt am Prime Day

Wichtig: Die Top-Vorteile gibt es nur für Prime-Kunden, also jene, die ohnehin schon 8,99 Euro pro Monat zahlen. Bist und warst du noch kein Prime-Kunde, kannst du aber auch dieses Abo für 30 Tage kostenlos testen. Studierende und Auszubildende erhalten die ersten 6 Monate gratis und zahlen danach nur die Hälfte. Auch Empfänger bestimmter Sozialleistungen können Amazon Prime erst ein halbes Jahr gratis und dann zum halben Preis nutzen. Ein Prime-Abo ist Grund-Voraussetzung für die Angebote am Prime Day, generell gibt es für Prime-Kunden Gratis-Versand und Zugang zu Prime Video mit vielen Filme, Serien und auch exklusiven Sport-Inhalten (zum Beispiel die UEFA Champions-League).

In unserem Deal-Bereich informieren wir dich laufend über die aktuellen und besten Schnäppchen am Prime Day 2023.