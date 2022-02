Smart Home Marken stark reduziert: Top-Deals zu Bosch, Philips Hue, Google und mehr

Googles smarter Display-Lautsprecher Nest Hub, die zweite Generation, kostet beim Hersteller 99 Euro, bei tink in der Smart week ist das Google-Gadget jetzt für 109,95 Euro erhältlich – allerdings im Doppelpack. Dadurch wird das Set zum Deal. Insgesamt gibt es hier somit 45 Prozent Rabatt gegenüber dem Herstellerpreis. Auch im Marktvergleich kann der Deal überzeugen, bei anderen Online-Händlern kostet das Gerät rund 70 Euro aufwärts, im Doppelpack also ein Stück über dem tink-Preis.

Beim Google Nest Hub handelt es sich um eine Kombination aus Smart Speaker mit dem Google Assistant und WLAN-Lautsprecher sowie einem Bedien-Display. Auf dem 7-Zoll-Bildschirm kannst du deine Smart-Home-Geräte auch ohne Sprachsteuerung verwalten und es ansonsten wie ein Tablet nutzen. Also etwa für schnelle Infos zum Wetter nutzen oder als digitales Rezeptbuch mit Musikbeschallung in der Küche.

Ansonsten sind in der tink Smart Week zahlreiche Smart-Home-Deals aus den Kategorien Entertainment, Sicherheit, Beleuchtung und mehr vertreten. Ende der Sonderangebote ist am 21. Februar. Mit dabei sind auch Geräte für draußen. Bei allen Deals aus dem Entertainment-Bereich gibt es zudem noch ein Extra: Diese Kunden erhalten zum Kauf einen Gutschein für 6 Monate Musikstreaming mit Spotify Premium. Diese und weitere Extra-Aktionen, die sich mit den Smart-Week-Angeboten kombinieren lassen:

Gutschein-Codes: Bis zu 40 Euro Rabatt beim Kauf von iRobot Saugrobotern (20 Euro mit Code iRobot ; 40 Euro mit iRobot40 , Einlösung modellabhängig)

; 40 Euro mit , Einlösung modellabhängig) 10 Prozent Extra-Rabatt auf individuelle tado-Heizungs-Konfiguration

6 Monate Spotify Premium gratis beim Kauf von Entertainment-Produkten

Bosch Mähroboter Indego S+ mit Garage für unter 800 Euro

Auf jetzt 799 Euro reduziert tink das Paket aus dem Bosch Mähroboter Indego S+ 500 und einer passenden Garage als Regenschutz. Normalerweise kostet alleine der Mähroboter bereits 989 Euro (UVP) und der Unterstand weitere 149 Euro. Durch den Kombi-Deal bietet tink hier auch im Marktvergleich einen wirklich guten Deal für den nahenden Frühling. Zwar zahlst du bei Amazon mit 777 Euro etwas weniger für den Roboter, bei tink hast du mit der Garage aber ein sinnvolles Zubehörteil direkt mit im Preis.

Der Bosch Indego S Rasenmäher-Roboter.

Philips Hue: Starterset mit Bridge, 3 Lampen und smarter Steckdose zum Kombi-Preis

Der Marktführer bei der smarten Beleuchtung ist das Philips-Label Hue. Bei der tink Smart Week gibt es jetzt ein Set mit Leuchten des Typs GU10 (Dreh-Steck-Gewinde) als Starterpaket günstiger. Die Leuchten sind nicht nur im weißen Spektrum dimmbar, sondern können auch bunt eingestellt werden. Philips nennt diese, im Vergleich deutlich teureren Lampen, „White & Color Ambiance“.

Im Set liegt daneben noch die Philips Hue Bridge, die als zentrale Steuereinheit des Hue-Systems bei dir zu Hause dient und die Lampen miteinander verbindet und per App- oder Schaltersteuerung kommunizieren lässt. Dazu steckt außerdem noch eine smarte Steckdose mit im Paket. Diese kannst du ebenfalls ins System einbinden und zusammen mit den Lampen und anderen Smart-Home-Geräten in Routinen in Einklang bringen.

Statt rund 220 Euro – so die Summe der Einzelpreise – zahlst du jetzt bei tink nur 149,95 Euro für das zusammengestellte System. Ein Rabatt von mehr als 30 Prozent.