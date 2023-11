Smart Heizen war selten so günstig: MediaMarkt haut Singles-Day-Kracher von Fritz raus

Hast du Heizkörper in deiner Wohnung oder deinem Haus, kannst du deine Heizung relativ leicht intelligent machen. Mit wenigen Handgriffen sind smarte Heizkörperregler selbst von Laien installiert. Während Einstiegs-Sets gerne um die 200 Euro und mehr kosten, kommst du dank eines Angebots bei MediaMarkt gerade deutlich günstiger an ein Bundle mit drei smarten Heizkörperthermostaten von AVM. Das praktische dabei: Während normalerweise eine zusätzliche Schaltzentrale benötigt wird, übernimmt hierbei deine Fritz!Box den Job. Dadurch ist das Set auch insgesamt günstiger, als viele Alternativen.

AVM Fritz!Dect 301: Was das Set dir bietet

Das Set AVM Fritz!Dect 301 besteht aus drei smarten Heizkörperreglern – du kannst also bis zu drei deiner Heizkörper smart machen. Was heißt smart in diesem Zusammenhang? Zunächst lassen sich die Thermostate mit einer App steuern. Das bedeutet: Du kannst deine Heizung vom Sofa, vom Bett oder von unterwegs regulieren. So kannst du zum Beispiel auf dem Weg nach Hause die Heizung vorheizen oder auf dem Weg zur Arbeit Temperatur in deinen vier Wänden senken.

Wirklich smart machst du deine Heizung allerdings, indem du Heizpläne programmierst. Dann kann die Heizung etwa immer zur gleichen Zeit morgens vorheizen und abends wieder herunterfahren. Fürs Wochenende kannst du etwa andere Zeiten einstellen. So sparst du einerseits Energie und Kosten, da die Heizung in deiner Abwesenheit oder nachts nicht unnötig heizt. Andererseits erhöhst du den Komfort, da du dir weniger Gedanken ums Heizen machen musst. Insgesamt sollst du laut AVM bis zu zehn Prozent Heizkosten mit smarten Thermostaten sparen können. So hast du die Anschaffungskosten schnell wieder drin.

FRITZ!DECT 301

Außerdem hilfreich ist die Fenster-offen-Erkennung. Öffnest du ein Fenster oder eine Tür, erkennen die Heizkörperregler automatisch den raschen Temperaturabfall und schließen das Ventil. So geht weniger Wärme verloren und du musst nicht jedes Mal manuell die Heizkörper herunterdrehen, wenn du Luft hereinlässt. Mit einer Bewertung von 4,6/5 Sternen kommt das Bundle auch bei den Kunden bestens an.

So gut ist der Preis

Werfen wir abschließend noch ein Blick auf den Preis des AVM Fritz!Dect 3er-Sets. Während ursprünglich ein UVP von 177 Euro ausgeschrieben war, fällt der Preis bei MediaMarkt nun um rund 30 Prozent. So zahlst du jetzt nur noch 111 Euro. Dass das ein richtig starker Preis ist, zeigt nicht nur ein Blick auf den Preisvergleich, sondern auch auf den Preisverlauf. Denn aktuell hat niemand das Set günstiger im Angebot und auch im zeitlichen Verlauf gab’s das Paket nicht günstiger.

Weitere Singles Day Angebote bei MediaMarkt haben wir in diesem Artikel zusammengestellt. Alle Angebote – auch das smarte Heizkörperregler-Set – gelten bis zum 13. November (8:59 Uhr morgens).