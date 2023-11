Smart Heizen im Winter: Starke Gadgets kurzzeitig deutlich günstiger

Jetzt, wo die Temperaturen immer weiter in den Keller gehen, wird effizientes Heizen in den eigenen vier Wänden immer wichtiger. Eine große Hilfe sind dabei smarte Heizkörper-Thermostate. Bei tink kannst du dir rund um den Singles Day hierfür jetzt praktische Starter-Sets im Angebot sichern. Ein Set bestehend aus einer Kontrolleinheit und zwei smarten Thermostaten kostet mit dem Code tado10 jetzt etwa nur noch 99,95 Euro. Hiermit bist du für den Winter perfekt ausgestattet.

Senke deine Energiekosten um bis zu 31 Prozent: Smarte Thermostate im preiswerten Starter-Set

Das smarte Heizkörper-Thermostat Starter-Kit von tado° ist dabei der perfekte Einstieg ins smarte Heizen. Und der könnte zum Glück kaum leichter sein: Die beiden smarten Thermostate sind nämlich im Nu installiert und mit jedem herkömmlichen Heizkörper kompatibel. Du greifst dabei auch nicht direkt in die Heizung ein – Angst vor eventuellen Wasserschäden brauchst du also nicht zu haben.

Einmal angebracht, senkst du mit den Gadgets deinen Energieverbrauch aktiv. Geofencing, intelligente Zeitpläne oder die nützliche „Fenster-Offen-Erkennung“ sorgen dafür, dass du bis zu 31 Prozent an Energie einsparen kannst.

Bei dem Starter-Set bekommst du neben zwei 2 Thermostaten auch direkt eine Bridge. Diese dient als Schaltzentrale für die smarten Gadgets. In Kombination mit der App des Herstellers hast du dabei auch unterwegs stets die volle Kontrolle über die Temperatur in deiner Wohnung. So kannst du deine eigenen vier Wände bereits auf dem Heimweg aufheizen. Zu Hause kannst du die smarten Thermostate dann auf Wunsch auch via Sprachbefehl über Alexa, Apple Home und Co. steuern.

Du bekommst mit den Smart Home Geräten sogar Empfehlungen zum Lüften

Bei tink gibt’s das Heizkörper-Thermostat Starter-Kit jetzt deutlich günstiger. Statt ursprünglich 189,98 Euro zahlst du dieses Wochenende lediglich 99,95 Euro für die drei Geräte, wenn du beim Kauf den Code tado10 angibst. Ein top Preis für die nützlichen Smart Home Gadgets.

Du kannst das Starter-Set dabei selbstverständlich jederzeit noch um mehrere smarte Thermostate erweitern. Ein 2er-Pack kostet mit dem Code tado10 aktuell 89,95 Euro. Alternativ greifst du direkt zum Bundle bestehend aus vier Thermostaten und einer Bridge für 189,95 Euro (mit dem Code tado10). Doch aufgepasst: Die Angebote von tink gelten nur noch bis zum 12. November um 23:59 Uhr. Schnell sein lohnt sich also.

Singles Day bei tink: Noch mehr starke Angebote

Natürlich gibt es rund um den Singles Day aber auch noch weitere tolle Angebote bei tink zu entdecken. Alle Deals findest du hier: