Smart Gardening bei tink: Satte Rabatte auf Mähroboter und Co.

Beim Online-Händler tink kannst du derzeit ordentlich sparen. Im Online-Shop finden sich nicht nur jede Menge Ergänzungen für dein Smart Home. Passend zum Start des Frühjahrs sind viele Smart Gardening-Produkte drastisch reduziert. Doch die günstigen Preise gelten nur für kurze Zeit – du solltest dich also schnell entscheiden, denn einige Kassenschlager sind schon jetzt vergriffen. Damit dir die Entscheidung leichter fällt, zeigen wir dir die besten Deals bei tink.

Mähroboter von Bosch und Gardena

Rasenmähen nimmt viel Zeit in Anspruch. Warum die lästige Arbeit also nicht abgeben? Mähroboter erleichtern dir den Umgang mit deiner Grünfläche um ein vielfaches. Bei tink kannst du nun bei zwei Mährobotern von Bosch und Gardena besonders sparen.

Der Bosch Indego S+ 500 ist der ideale Kompromiss für Gärten mit „Zwischengröße“. 500 Quadratmeter Rasenfläche schafft der Gartenhelfer mit einem Drei-Klingen-System und eignet sich so für kleine sowie auch größere Gärten. Dabei kann er sogar verschiedene Areale mähen und analysiert außerdem die Beschaffenheit deines Rasens. Für jene, die Wert auf eine Smart-Home-Anbindung legen, werden beim Indego S+ 500 ebenfalls fündig. Denn durch die Anbindung an Sprachassistenten wie Alexa und die Internetfähigkeit, kann der Mähroboter von Bosch fast autonom sein Werk vollziehen. Im tink-Deal sparst du nicht nur mehr als 20 Prozent, sondern bekommst auch ein 3er-Set Ersatzklingen on top. Kostenpunkt? 779 Euro.

Als Alternative bietet sich der Gardena smart Silenio life 750 an, der – wie der Name schon sagt – mit 750 Quadratmetern sogar ein wenig mehr Fläche bespielen kann. Der Mähroboter punktet vor allem durch seine leichte Handhabung, die bereits bei der Installation und Einrichtung beginnt und bei der Pflege des Mähroboters endet. Der smart Silenio life 750 fährt automatisch seine Bahnen, lässt sich also leicht an feste Zeitpläne binden. Wenn du einen leicht zugänglichen Garten hast oder den Roboter im Vorgarten zum Einsatz kommen lässt, hindert der integrierte Diebstahlschutz, das Langfinger sich an ihm zu schaffen machen. Übrigens: Auch Gardena macht den Mähroboter App-fähig. Du sparst im Rahmen der Smart-Garten-Aktion von tink 23 Prozent dem aktuellen UVP, das heißt: Für 928 Euro ist der Mähroboter deiner.

Smarte Beleuchtung: So lässt du deinen Garten erstrahlen

Vor allem an lauer Sommerabenden ist es ein Genuss: Die Welt dämmert vor sich hin, aber in deinem Garten sind leichte Lichtspots installiert, die ein Gefühl von Wärme und Heimeligkeit erzeugen. Die entsprechenden Vorkehrungen sollten schon jetzt getroffen werden. Die Auswahl der smarten Gartenbeleuchtung ist groß – vor allem im Hinblick darauf, wie du deinen Garten, einzelne Pflanzen oder sogar einen Weg beleuchten kannst. Bei tink findest du derzeit vieles von Innr zum Sparpreis und musst dich nicht auf eine Beleuchtungsart beschränken.

Innr Smart Outdoor Sockelleuchte (Starter Set) – 119,95 Euro

Innr Smart Outdoor Flex LED-Streifen (wahlweise 2 oder 4 Meter) – ab 49,95 Euro

Innr Smart Outdoor Spot Light Colour 3er-Set – 109,95 Euro

Wie wird das Wetter?

Woran wahrscheinlich nur wenige Menschen denken, wenn sie „Smart Garden“ hören: smarte Wetterstationen. Doch anstelle sich nur auf den Wetterbericht zu verlassen, kannst du deinen Garten auch mit einer smarten Wetterstation ausstatten. Das Modell von Netatmo vereint einen Regenmesser, Windmesser und eine Wetterstation in einem Paket. Sie misst nicht nur Temperatur und Luftdruck, sondern unter anderem auch die Lautstärke, den CO2-Gehalt oder die Windrichtung. In der passenden App kannst du dir alle erfassten Werte in Grafiken übersichtlich darstellen lassen. Je nach Modell lässt sich die Wetterstation auch mit deinem Mähroboter verquicken, sodass er beispielsweise bei Regen in seiner Garage stehen bleibt.

Die Netatmo Wetterstation bekommst du für derzeit 239,95 Euro und sparst damit 25 Prozent gegenüber der aktuellen Herstellerempfehlung.

Tink Smart Garten Aktion – nur noch für kurze Zeit

Neben den ausgewählten Deals findest du auf der Aktionsseite von tink noch weitere spannende Angebote rund um deinen smarten Garten. Die Aktion geht noch bis zum 31. März.

