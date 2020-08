Beim Smart-Home-Händler tink gibt es jetzt wieder einige spezielle Garten-Deals, die die Pflege des eigenen Grüns einfacher gestalten, ohne dir die Lust am Hobbygärtnern zu nehmen. Top-Angebot ist der Rasenmäher-Roboter von Bosch, ein Indego S 400, den es in verschiedenen Kombis – mit passender Garage oder Ersatzmessern – günstig zu kaufen gibt. Außerdem im Angebot: Zahlreiche Außenleuchten von Philips Hue, die Gartenpartys und Grillpartys in eine lauschige Atmosphäre verwandeln. Praktisch für den Sommer gibt es auch smarte Bewässerungsanlagen vom Anbieter Eve zum Angebotspreis.

Bosch Mähroboter mit Zubehör zum Bestpreis

Der Indego 400 kostet bei tink 774,95 Euro. Das ist knapper, aber aktueller Bestpreis. Der Roboter, der für Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter ausgelegt ist und auch per Alexa oder Google Home gesteuert werden kann, ist aber insbesondere in Kombination mit praktischem Zubehör im Angebot. Die Kombi-Preise sind dabei stets deutlich günstiger als die Summe der Einzelpreise.

Was du generell beim Kauf von Rasenmäher-Robotern beachten musst, zeigen wir dir in diesem separaten Ratgeber-Artikel.

Smarte Bewässerung von Eve

Der Hersteller Eve bietet einige Lösungen zur smarten Bewässerung an. Wie du solche Bewässerungssysteme nutzt und was sie können sollen, zeigt dir der passende Ratgeber rund um moderne Gartenbewässerung. Bei tink gibt es die Produkte von Eve in zahlreichen Kombinationen günstiger zu kaufen. Los geht’s beim einfachen Doppelpack „Eve Aqua“ für 139 statt 200 Euro. Aber es gibt auch die Kombi aus Eve Aqua und einem Steuerungs-Button (109 Euro). Disziplinübergreifend gibt es auch den oben beschriebenen Bosch-Mähroboter Indego S 400 in Kombination mit einer Eve Aqua Bewässerungssteuerung – zusammen für 829 Euro.

Gartenbeleuchtung von Philips Hue

In Sachen smarter Beleuchtung haben sich die Produkte von Philips Hue für drinnen und draußen bewährt. Bei tink sind einige der Lampen für draußen im Angebot. Die Sets sind generell nicht ganz billig, im Vergleich aber preiswert. Wichtig ist: Wenn du noch kein Hue-System zu Hause hast, benötigst du die Hue Bridge, die sich an deinen Router anschließt und von dort ein ZigBee-Netz verbreitet, in dem die einzelnen Lampen angesteuert werden. Der Clou: Jede Lampe oder jeder Bewegungssensor erweitert das Netz, sodass du mit entsprechender Verteilung auch in die entlegensten Ecken des Garten kommst – selbst, wenn dort kein WLAN mehr hinreicht. Diese Hue-Sets für draußen sind bei tink im Angebot:

Noch mehr zum Themenkomplex „Smart Garden“ findest du etwa in Artikeln zum smarten Kompost, zum smarten Grillen oder zum idealen Garten-Experiment in der Wohnung.

